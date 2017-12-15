13:06
-7
USD 69.75
EUR 82.48
RUB 1.19
Общество

Региональные государственные СМИ в Кыргызстане ожидает реформа

Готовящуюся реформу государственных региональных СМИ обсудили в Министерстве культуры, информации и туризма. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министр культуры, информации и туризма Султан Жумагулов отметил, что по поручению правительства предполагается создание региональных медиацентров на базе государственных областных телерадиокомпаний, которые будут оказывать комплекс информационных услуг. Ттакже примут соответствующую программу.

Цель реформы, как пояснил чиновник, оптимизировать бюджетные деньги, направляемые на содержание 34 районных и 12 областных газет и 6 областных телеканалов.

«Мы становимся свидетелями изменения современного медиаландшафта, где традиционные печатные издания должны найти новый формат с целью выживания в рыночных условиях», — сказал Султан Жумагулов.

Медиацентры, которые создадут в каждой области, предусматривают наличие нескольких платформ: телевидение, радио, газета, новостной веб-сайт, пресс-центр, медиашкола (учебный центр).
Ссылка:
просмотров: 268
Версия для печати
Материалы по теме
На детские пособия кыргызстанцы покупали водку. А теперь начнут работать?
Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста
В Кыргызстане инвалидов перестали считать нетрудоспособными
На суде родственник подсудимого угрожает журналисту
Кыргызские СМИ могут разориться из-за несоразмерных судебных исков
Алмазбеку Атамбаеву предложили отозвать исковые требования к СМИ
Правозащитники возмущены закрытием ТРК «Сентябрь»
Темир Сариев вступился за журналистов и свободу прессы
Приговор не вынесен. Судебный процесс по делу журналиста Сапанова отложен
Внесены изменения в законодательные акты в связи с реформированием системы МВД
Популярные новости
Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста
Скандал в&nbsp;ГОМ-11 Свердловского РОВД. Милиционеры жалуются на&nbsp;замминистра МВД Скандал в ГОМ-11 Свердловского РОВД. Милиционеры жалуются на замминистра МВД
Жена Чубака ажи Жалилова опасается за&nbsp;свою жизнь. Милиция проводит проверку Жена Чубака ажи Жалилова опасается за свою жизнь. Милиция проводит проверку
Жизнь в&nbsp;тюрьме есть. Омурбек Текебаев много читает и&nbsp;просит еще больше книг Жизнь в тюрьме есть. Омурбек Текебаев много читает и просит еще больше книг
Бизнес
Новогодняя АКЦИЯ в&nbsp;O!Store: Получите бонус до&nbsp;1000 сомов Новогодняя АКЦИЯ в O!Store: Получите бонус до 1000 сомов
Mega iTV&nbsp;&mdash; наслаждайся возможностями цифрового телевидения! Mega iTV — наслаждайся возможностями цифрового телевидения!
Оплатить за&nbsp;домофон (услуги ИП&nbsp;Галимова И.Р.) теперь можно и&nbsp;в&nbsp;БТА Банке Оплатить за домофон (услуги ИП Галимова И.Р.) теперь можно и в БТА Банке
Кыргызтелеком построил телекоммуникационный стык на&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном Кыргызтелеком построил телекоммуникационный стык на границе с Таджикистаном