Региональные государственные СМИ в Кыргызстане ожидает реформа

Готовящуюся реформу государственных региональных СМИ обсудили в Министерстве культуры, информации и туризма. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министр культуры, информации и туризма Султан Жумагулов отметил, что по поручению правительства предполагается создание региональных медиацентров на базе государственных областных телерадиокомпаний, которые будут оказывать комплекс информационных услуг. Ттакже примут соответствующую программу.

Цель реформы, как пояснил чиновник, оптимизировать бюджетные деньги, направляемые на содержание 34 районных и 12 областных газет и 6 областных телеканалов.

«Мы становимся свидетелями изменения современного медиаландшафта, где традиционные печатные издания должны найти новый формат с целью выживания в рыночных условиях», — сказал Султан Жумагулов.

Медиацентры, которые создадут в каждой области, предусматривают наличие нескольких платформ: телевидение, радио, газета, новостной веб-сайт, пресс-центр, медиашкола (учебный центр).