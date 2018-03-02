В правительстве объяснили инициативу преобразования милиции в полицию

В правительстве Кыргызстана пояснили инициативу преобразования милиции в полицию. Советник премьер-министра Гульнура Торалиева отметила ИА «24.kg», что говоря о возможном преобразовании милиции в полицию, премьер-министр Сапар Исаков привел две разные концепции.

«Милиция имеет карательную концепцию как милитаристский авторитарный орган, в то время как полиция — это государственный орган, нацеленный на работу в тесной связке с общественностью, который ближе к гражданам. Сапар Исаков отметил, что правительство хочет преобразовать концепцию милиции в концепцию полиции, чтобы милиция поменяла облик и была ближе к гражданам. Премьер-министр поручил изучить опыт ближнего и дальнего зарубежья в этом вопросе», — сказала она.

Напомним, что о возможности преобразовании милиции в полицию премьер-министр заявил сегодня, 2 марта, на национальной конференции «Собезопасность и политика предупреждения преступности»