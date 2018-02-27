Печатных изданий в глубинке не будет. Газетам предлагают уходить в онлайн

Министерство культуры, информации и туризма намерено перевести региональные государственные газеты в электронный формат. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава ведомства Султан Жумагулов.

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По его словам, в настоящий момент готовится проект постановления, согласно которому районные и областные печатные издания должны работать в режиме онлайн. По его мнению, это позволит сэкономить бюджетные средства.

«В Кыргызстане более 40 районных и областных газет. Там работают по шесть-восемь человек. При этом газета издается в бумажном виде два раза в месяц малым тиражом. Эта система устарела, сейчас люди больше читают Интернет. Мы намерены перевести эти газеты в электронный формат. Также планируется оптимизировать штат — оставим тех, кто умеет работать в современном формате. Нахлебников содержать не будем», — подчеркнул Султан Жумагулов.

Он добавил, что сотрудники многих издательств готовы к предстоящим реформам.

Ранее Минкультуры, информации и туризма сообщало, что по поручению правительства предполагается создание региональных медиацентров на базе государственных областных телерадиокомпаний, которые будут оказывать комплекс информационных услуг. Цель реформы — оптимизировать бюджетные деньги, направляемые на содержание 34 районных, 12 областных газет и 6 областных телеканалов.