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Власть

В Совбезе не уверены, что нужно реформировать милицию в полицию

Секретарь Совета безопасности не уверен, что нужно реформировать милицию в полицию. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил Дамир Сагынбаев.

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По его словам, до 1 июня правительство должно реализовать указ президента, которым предусмотрено реформирование правоохранительных органов. Будет готовиться закон об органах внутренних дел, который вынесут на общественное обсуждение, а затем в Жогорку Кенеш.

«Пока сложно сказать, нужно ли реформировать милицию в полицию. Нужно рассчитать затраты на эти цели, предусмотреть их в бюджете», — сказал Дамир Сагынбаев.

С предложением выступил премьер-министр Сапар Исаков. По его словам, милиция — это милитаристическая организация, существующая с советских времен. Влияние ее на деятельность общества минимальное. В то время как концептуальная задача полиции — коммуникация и сотрудничество с обществом.
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