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Общество

Митинг в Таласе. МВД заявляет, что ситуация под контролем

«Ситуация в Таласе под контролем», — сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе МВД.

По их данным, на площади у госадминистрации собралось больше ста человек.

«Пока что конкретных требований участники митинга не выдвигали. Некоторые выступают. За правопорядком следят сотрудники милиции. В целом нарушений общественного порядка нет», — отметили в МВД.

По словам самих участников, на городской площади более 500 человек. Они ждут извинений.

Гражданский активист Максат Казакбаев отмечает, что участников митинга больше тысячи человек.

Напомним, 29 октября в Таласе прошел митинг. Его участники настаивали на том, чтобы глава государства извинился перед жителями Таласской области. По их мнению, он, выступая 18 октября в Бишкеке на вручении стипендий студентам-отличникам, несправедливо раскритиковал участников митинга, который прошел в Таласе 16 октября.
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