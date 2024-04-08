В Таласе у совета аксакалов отобрали здание. Главу ГКНБ просят разобраться

В Таласе у совета аксакалов отобрали землю и здание, сдав его в аренду частным предпринимателям. Об этом 24.kg рассказал аксакал Жапар Жусупбеков.

По его словам, имущество забрал житель Таласа Жайлоо Саякбаев и сдает его в аренду. Аксакалы обратились к председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой разобраться.

«Здание арендуют за 14 тысяч сомов в месяц. По идее эти деньги должны получать ветераны. Мы не знаем, к кому обращаться. Уважаемый Камчыбек Ташиев, отправьте компетентных сотрудников, чтобы они разобрались в документах. Нас выгнали, мы оказались на улице», — сказал он.

Он также добавил, что совет аксакалов с 1993 года собирается в этом здании, а частники третий месяц пользуются имуществом без соответствующих документов.