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Общество

В МВД Кыргызстана кадровая ротация

В МВД произошли кадровые перестановки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, начальник главного управления уголовного розыска МВД Каныбек Абдырахманов освобожден от должности и назначен начальником ГУВД Чуйской области.

  • начальником главного управления уголовного розыска МВД назначен Улан Айтбаев, ранее занимавший должность заместителя главы ГУУР МВД КР;
  • начальник УВД города Оша полковник милиции Марлис Асанов освобожден от должности и назначен главой УВД Джалал-Абадской области;
  • начальник ГУВД Чуйской области полковник милиции Дамирбек Исаков освобожден от должности и назначен главой УВД Оша;
  • начальник УВД Свердловского района Бишкека Азамат Байгазиев освобожден от должности и назначен главой УВД Ленинского района.

«Вновь назначенные руководители могут иначе взглянуть на текущую ситуацию, увидеть проблемы на месте и найти пути их решения. Им предстоит большая, ответственная работа по разработке и применению новейших методов выполнения возложенных задач», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290473/
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