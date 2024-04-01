В МВД Кыргызстана кадровая ротация

В МВД произошли кадровые перестановки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, начальник главного управления уголовного розыска МВД Каныбек Абдырахманов освобожден от должности и назначен начальником ГУВД Чуйской области.

начальником главного управления уголовного розыска МВД назначен Улан Айтбаев, ранее занимавший должность заместителя главы ГУУР МВД КР;

начальник УВД города Оша полковник милиции Марлис Асанов освобожден от должности и назначен главой УВД Джалал-Абадской области;

начальник ГУВД Чуйской области полковник милиции Дамирбек Исаков освобожден от должности и назначен главой УВД Оша;

начальник УВД Свердловского района Бишкека Азамат Байгазиев освобожден от должности и назначен главой УВД Ленинского района.

«Вновь назначенные руководители могут иначе взглянуть на текущую ситуацию, увидеть проблемы на месте и найти пути их решения. Им предстоит большая, ответственная работа по разработке и применению новейших методов выполнения возложенных задач», — говорится в сообщении.