Аэропорт «Талас» готов к работе и будет принимать сто пассажиров в час. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Манас».

По ее данным, председатель правления компании Манасбек Самидинов посетил аэропорт «Талас», капсула для строительства которого была заложена 15 июня 2023 года. Спустя девять месяцев аэропорт готов к полноценному приему самолетов и пассажиров.

«Новый аэровокзал регионального аэропорта «Талас» будет принимать сто пассажиров в час. Залы прилета и вылета аэровокзала отделены друг от друга, полностью оборудованы для людей с ограниченными возможностями, со всеми удобствами для пассажиров, также есть комната матери и ребенка», — проинформировали в пресс-службе.

Уточняется, что сертификаты от гражданской авиации Кыргызской Республики получены, прошли всю необходимую проверку.

Однако из-за нехватки самолетов авиакомпании «Тез Джет», которая сегодня выполняет рейсы по территории страны, пока нет возможности открыть маршрут по этому направлению. ОАО «Международный аэропорт «Манас» прорабатывает вопрос обслуживания внутренних рейсов дочерней компанией Asman Airlines, для которой были закуплены новые самолеты.

Напомним, аэропорт «Талас» расположен на высоте 1 тысяча 266 метров над уровнем моря. Он предназначен для выполнения внутренних рейсов. Взлетно-посадочная полоса способна принимать все типы самолетов и вертолетов, такие как Ан-2, Ан-26, Ан-28, Авро РЖ-85, ОАЭ-146, Як-40.