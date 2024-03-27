За недостатки в работе. В Таласе снят с должности замначальника УВД по кадрам

Глава МВД Улан Ниязбеков с рабочим визитом посетил Таласскую область, где встретился с сотрудниками территориальных органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, министр провел рабочее совещание с сотрудниками ОВД, где обсуждалась деятельность районных и городских подразделений по борьбе с преступностью, обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка.

После заместитель министра Октябрь Урмамбетов провел строевой смотр парадной форменной одежды нового образца и проверил готовность к прохождению торжественным маршем на мероприятии, приуроченном к 100-летию со дня образования кыргызской милиции.

По итогам рабочей поездки и проведенной проверки за выявленные недостатки в работе сняты с должностей замначальника УВД Таласской области по кадрам Жаныбек Осмонбеков и начальник ФХО Нурлис Жолдошев.

Приказом МВД замначальника УВД Таласской области по кадрам назначен сотрудник четвертого управления ГУУР МВД в Оше подполковник милиции Азамат Садырбаев, а начальником финансово-хозяйственного отдела УВД Таласской области замначальника Таласского ГОВД Медербек Усубалиев.