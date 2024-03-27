21:36
USD 89.51
EUR 97.12
RUB 0.97
Происшествия

За недостатки в работе. В Таласе снят с должности замначальника УВД по кадрам

Глава МВД Улан Ниязбеков с рабочим визитом посетил Таласскую область, где встретился с сотрудниками территориальных органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, министр провел рабочее совещание с сотрудниками ОВД, где обсуждалась деятельность районных и городских подразделений по борьбе с преступностью, обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка.

После заместитель министра Октябрь Урмамбетов провел строевой смотр парадной форменной одежды нового образца и проверил готовность к прохождению торжественным маршем на мероприятии, приуроченном к 100-летию со дня образования кыргызской милиции.

По итогам рабочей поездки и проведенной проверки за выявленные недостатки в работе сняты с должностей замначальника УВД Таласской области по кадрам Жаныбек Осмонбеков и начальник ФХО Нурлис Жолдошев.

Приказом МВД замначальника УВД Таласской области по кадрам назначен сотрудник четвертого управления ГУУР МВД в Оше подполковник милиции Азамат Садырбаев, а начальником финансово-хозяйственного отдела УВД Таласской области замначальника Таласского ГОВД Медербек Усубалиев.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290049/
просмотров: 325
Версия для печати
Материалы по теме
Иностранных студентов просят не ходить бесцельно ночью с крупной суммой денег
285 сотрудников милиции наказаны в дисциплинарном порядке за недостатки в работе
Органы внутренних дел смогли раскрыть 64,6 процента преступлений в 2023 году
В городе Ош задержали мужчину, находящегося в розыске за мошенничество
Вымогал 200 тысяч сомов. В городе Ош задержан член ОПГ
Более 700 уголовных дел возбуждено в отношении руководства компании «Ихсан»
В Бишкеке выявили притон. Задержана подозреваемая в содействии разврату
Взял 110 тысяч сомов и скрылся. В городе Ош задержали сотрудника ЦОНа
В Джалал-Абаде задержан член ОПГ. Он продавал земельные участки
За махинации с земельными участками задержаны сотрудники ГУ «Кадастр»
Популярные новости
Райыма Матраимова нашли в&nbsp;Баку. Он&nbsp;связан с&nbsp;иностранцами, готовившими покушение Райыма Матраимова нашли в Баку. Он связан с иностранцами, готовившими покушение
В&nbsp;Бишкеке задержаны иностранцы. Готовили покушение на&nbsp;руководство Кыргызстана В Бишкеке задержаны иностранцы. Готовили покушение на руководство Кыргызстана
Теракт в&nbsp;&laquo;Крокус Сити Холле&raquo;. Погиб кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев Теракт в «Крокус Сити Холле». Погиб кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев
Задержание Матраимовых. Стали известны подробности ареста Задержание Матраимовых. Стали известны подробности ареста
Бизнес
Doscredobank поздравил победителей по&nbsp;итогам акции! Doscredobank поздравил победителей по итогам акции!
Промокоды на&nbsp;авиабилеты от&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; Промокоды на авиабилеты от «Тинькофф»
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
27 марта, среда
21:24
Dentafill Plus ведет переговоры об открытии производства в Кыргызстане Dentafill Plus ведет переговоры об открытии производств...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 марта: местами дожди
20:27
За недостатки в работе. В Таласе снят с должности замначальника УВД по кадрам
19:52
Задержание Матраимовых. Троих братьев заключили под стражу
19:30
Затоп в «Арча-Бешике», штраф за невыход на субботник, автобусы. Новости Бишкека