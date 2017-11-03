В правительстве рассказали, почему отопление в Бишкеке дали раньше времени

На совещании в правительстве по вопросам подготовки населения и отраслей экономики к отопительному периоду вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев задал вопрос мэрии Бишкека и ОАО «Электрические станции»: почему в столице отопление дали раньше времени и возможно ли его на время отключить?

По словам вице-премьер-министра, за 20 дней, которые прошли с момента подачи тепла, убытки составили около 40 миллионов сомов. Он озвучил вопросы депутатов Жогорку Кенеша, которые интересовались, кто будет возмещать убытки и кто виноват.

Как рассказал заместитель гендиректора ОАО «Электрические станции» Бердибек Боркоев, решение о включении центрального отопления в столице принимается на совещании мэрии, после чего мэрия дает разрешение на подачу тепла.

Вице-мэр Бишкека Эркин Исаков сообщил, что решение о подаче тепла принимается коллегиально — с участием ОАО «Национальный энергохолдинг», ОАО «Электрические станции» и ТЭЦ.

Есть справка Кыргызгидромета, в которой говорится, что с 4 по 8 октября фактическая температура воздуха была ниже 8 градусов, а в ночное время температура опускалась до 1,6 градуса, и это очень чувствительно для социальных объектов, в мэрии было много заявок о подаче отопления. Вице-мэр Эркин Исаков

Как он отметил, также была информация от МЧС, что с 18 октября наступит похолодание, пройдут ливневые дожди.

«Юридические и моральные основания для принятия коллективного решения о подаче тепла были, и, думаю, тут ничьей вины нет», — сказал Эркин Исаков.

Он зачитал справку Кыргызгидромета о причинах последующего потепления.

«30, 31 октября, 1 и 2 ноября в долины Средней Азии проникли теплые потоки воздуха из Ирана и Туркменистана. Такие температурные аномалии в данный сезон встречаются довольно редко, и предсказать их затруднительно», — сказал вице-мэр.

Министр ЧС Кубатбек Боронов добавил: «Есть нормы, что если трое суток среднесуточная температура ниже 8 градусов, то с этого периода начинается отопительный период, другой вопрос — регулировка температуры».

Как рассказал заместитель генерального директора ОАО «Электрические станции» Бердибек Боркоев, имеется возможность отключить котлоагрегаты.

«Есть санитарная норма не снижать горячую воду ниже 60 градусов. Можно полностью остановить работу котлоагрегатов, но на выключение требуется 3-4 дня, на подачу потребуется столько же», — сказал Бердибек Боркоев.