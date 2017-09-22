Афиша на выходные: 23-24 сентября

Концерты, выступления

23 сентября. Выступление группы Purple King (акустика)

Будет классический сэт, немного авторского материала, рэп на стихи Маяковского, каверы хард-рока.

«Чемодан Зусмановича», 21.00.

23 сентября. Музыкальный Эркиндик

Выступят уличные музыканты различного жанра: от классики до джаза и этно. Будут и артисты из разных стран с подготовленными выступлениями. Участниками могут быть все желающие.

Бульвар Эркиндик, 17.00.

Выставки, ярмарки, фестивали, акции

31 июля — 10 октября. Выставка «Декоративно-прикладное искусство России»

Представлены лучшие авторские произведения из фондов одного из крупнейших музеев Москвы знаменитых мастеров прикладного искусства, удостоенных государственных и международных наград.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

8-30 сентября. Выставка «Солнечная Турция глазами кыргызских художников»

Стали доброй традицией поездки дважды в год кыргызских художников на пленэр в Турцию. На очередной яркой выставке участники проекта покажут всю красоту Турции, где они увидели и воплотили в своих работах цвета и краски солнечной страны. Экспозиция позволит произведениям разных по своим творческим устремлениям авторов сосуществовать и взаимодополнять друг друга.

Художественная галерея «Галерея М».

14 сентября — 1 октября. Персональная выставка Сабиджана Бабаджанова «Лик мироздания»

Портреты замечательных представителей разных эпох бесконечно глубоки и просты одновременно. Даже в эпических портретах нет никакого пафоса, а есть спокойная, твердая уверенность, внутренняя сила героев. Зачастую кажется, что за каждым портретом незримо присутствует живой оригинал — настолько проникновенны образы изображенных на полотне людей.

Галерея ресторана «Фрунзе», 10.00-18.00.

23 сентября - 10 октября. Выставка художника Жолдошбека Казакбаева

Представлены лучшие работы. Главная тема пейзажей, натюрмортов, портретов Жолдошбека Казакбаева— природа, люди родного Кыргызстана. Творчество члена Союза художников КР хорошо известно и за пределами страны. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

23-27 сентября. Posttotal международная выставка современного искусства

Девиз проекта — современное искусство против тоталитаризма, экстремизма, конфронтации, за толерантность, многообразие, социальную гармонию.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

21-24 сентября. Международный фестиваль уличных театров

В театральном событии года примут участие более 100 участников из разных стран. Ожидается 30 выступлений в день. Подробнее

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова, программа.

21 сентября — 10 октября. Ярмарка цветов

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Там же проходит и ярмарка меда. Подробнее

Площадь Победы, 9.00-18.30.

22–24 сентября. Фестиваль «Арт-проспект»

Фестиваль меняет привычный городской ландшафт и наполняет улицы, дворы, парки и другие общественные пространства произведениями современного искусства. Гости станут свидетелями преображения общественного пространства в Ботаническом саду. В фестивале участвуют художники и коллективы из Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Молдовы, США и Украины.

Ботанический сад имени Э.Гареева, программа.

23 сентября. Вечер, посвященный Марине Цветаевой

Романсы на стихи Цветаевой, Гумилева, Есенина исполнят солисты театра оперы и балета, лауреаты международных конкурсов Ирина Рыбина и Глеб Ким.

Магазин «Раритет» (площадь Ала-Тоо), 17.00.

23 сентября. Второй семейный фестиваль

Во время фестиваля гости смогут посетить фуд-корт, спортивную зону, квартал искусств, ярмарку и детскую площадку. В каждой зоне запланированы различные мероприятия для активного досуга, включая мастер-классы по искусству, уходу за собой, кулинарии.

Парк имени Ататюрка, 10.00-18.00.

24 сентября. Выставки собак

Помимо выставок всех пород с присуждением титулов гостей ждут конкурсы и шоу-программа.

Стадион «Трудовые резервы», РЦ «Жаштык», 10.00-18.00.

Мастер-классы, тренинги, семинары

23 сентября. Занятие по йоге «Соматика: Искусство исцеляющих движений»

На этом уроке вы узнаете, какие движения помогут при дисфунциях плечевого сустава, рук, шеи. Также освоите приемы самомассажа. Занятие проведет Алина Кадничанская, инструктор с 2007 года по йоге, пилатесу, соматике. Регистрация по телефону 0312540244.

Йога-дом «Атма», 14.30.

23 сентября. Занятие по йоге «Стальные нервы»

Нервная система обладает значительной пластичностью и податливостью к тренировке. А это значит, что ее можно «воспитать»: сделать более крепкой, уравновешенной, подвижной, способной выдерживать длительное и сильное возбуждение и тем самым преодолевать любые жизненные испытания. И одним из эффективных методов такого воспитания является кундалини-йога.

АУЦА, 10.00.

23 сентября. Практический семинар, посвященный партнерским родам

Семинар посвящен всем важным и нужным вопросам про роды, которые беспокоят беременных женщин и особенно будущих пап. Ведь наши партнеры на родах (мужья, подруги, мамы) тоже волнуются, переживают, сомневаются — получится ли у них оказать нам именно ту помощь и поддержку, которая необходима. Запись по телефону 0556334408.

Школа будущих мам «Новая жизнь».

23 сентября. Семинар «Основы медиации. Коммуникации»

Вам расскажут, что такое медиация, какие ее характеристики, стадии, процедуры. Предварительная запись по телефону 0779609902.

ОО «Национальный центр медиации», 14.00.

23 сентября. Talking Club: Kyrgyzstan

Приходите, попрактикуйте английский в интересной беседе, в небольшой компании. Наш модератор Лилия Токтарова подстроится под любой уровень владения английским.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.00.

23 сентября. Мастер-класс по латинским танцам для начинающих

На Latino white party для всех желающих профессиональные танцоры проведут мастер-класс по бачате, сальсе и кизомбе. Качественная музыка и много танцующих людей в белом создадут волшебную атмосферу праздника.

Кафе GQ, 20.00.

23 сентября. Ивент-школа EACA

Информация будет полезна как начинающим предпринимателям, так и специалистам: маркетологам, HR-менеджерам, руководителям и владельцам бизнеса. В одном семинаре будет собран многолетний опыт спикеров по подготовке и проведению мероприятий. По окончании семинара слушатели смогут поучаствовать в свободной дискуссии.

Оlolohaus, 13.00-18.00.

24 сентября. Мастер-класс «Дома с кофе на «ты»

Хотите узнать еще больше о кофе? Почувствуйте себя в роли бариста на крутом мастер-классе. Вы узнаете, как заваривать кофе разными способами в домашних условиях. Будет и дегустация.

Tuman Bar, 17.00.

24 сентября. Творческий мастер-класс

Вы воссоздадите яркий мир красоты художника Говарда Беренса. Говард Беренс — искусный мастер работы «ножом по палитре», то есть он использует нож вместо кисти. А заслуженный художник Айдар Касымбеков будет детально помогать вам в создании своего шедевра. Уровень рисования не важен. Предварительная запись по телефону 0703 587777.

Bellagio, 16.00.

Кино

23 сентября. Показ фильма «Мистер и миссис Смит»

Джон и Джейн женаты не так долго, но уже утомлены своим браком. Им кажется, что они знают друг о друге все. Но есть кое-что, что каждый предпочитает держать при себе: оба они — наемные убийцы, которые тайно путешествуют по миру, выполняя опасные миссии. Эти отдельные тайные приключения становятся их общей судьбой в тот момент, когда Джейн получает заказ на Джона, а Джон - на Джейн.

Студия альтернативного обучения «Окна», 16.00.

24 сентября. Показ фильма «Бесподобный мистер Фокс»

Разъяренные фермеры, уставшие от постоянных нападок хитрого лиса на их курятники, готовятся уничтожить своего врага и его «хитрое» семейство.

Оlolohaus, 19.00.

Для детей



24 сентября. Мастер-класс «Ежик из соленого теста»

Дети сделают ежика из соленого теста и семечек. Также будут и традиционные бесплатные мастер-классы по приготовлению пиццы.

Dodo Pizza Kyrgyzstan, 11.00.

23 сентября. Художественный мастер-класс

Дети нарисуют букет ярких осенних листьев. Основные понятия, которые изучат дети, - симметрия, живопись по мокрому, основные цвета, дополнительные цвета, тон цвета, цветовая палитра, многообразие. Регистрация по телефону 0559553556.

Кафе «Счастье», 15.00.

24 сентября. Открытие сезона Театра кукол

Перед уже полюбившимся спектаклем «Веселый светофор» ребят ждет шоу ростовых кукол.

Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00.