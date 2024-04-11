Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть ленты о загадочном бойце Манкимэне, несколько ужастиков и фильм кыргызского режиссера.

«Манкимэн» (триллер, боевик)

Жестокие улицы Мумбаи сделали из него бойца, который не остановится ни перед чем, чтобы отомстить за свою семью. Отныне его жизнь делится между подпольными боями за деньги, где люди в масках дерутся до последнего вдоха, и работой в элитном ночном клубе для самых богатых и самых порочных. Все больше погружаясь в тайный мир, он сводит счеты с криминальными авторитетами и коррумпированными политиками, отнимающими у людей все. Имя ему — Манкимэн.

«Ведьма. Деревня проклятых» (ужасы)

Пережив нападение странного человека с огромным ножом, Майя решает уехать из города в деревню, где у нее, как выяснилось, есть большой дом. Девушка воспитывалась тетей и ничего не знала о родителях. Прибыв на место, Майя с подругой сразу находит фамильный особняк, который местные обходят стороной, и решает в нем переночевать. Кроме того, на близлежащем кладбище обнаруживается подозрительно большое количество детских могил.

«След киллера» (боевик)

Полиция Чикаго так и не смогла поймать серийного убийцу, который несколько лет держал город в страхе. Но однажды он исчез — так же неожиданно, как и появился. Все забыли о жестоком преступнике. Все, кроме детектива, который расследовал его дело. Спустя пять лет в Шотландии начали происходить убийства с тем же почерком. Детективу придется отправиться на другой конец света, чтобы, наконец, поймать убийцу и отомстить за смерть своей любимой.

«Омен. Первое знамение» (ужасы)

Молодая американка отправляется в Рим, чтобы посвятить себя служению церкви. Там она сталкивается с тьмой и заговором, цель которого — принести в мир воплощение зла.

«Паранормальные явления. Мост призраков» (ужасы)

«Террорист» (боевик)

В 2016-м группа студентов решает проверить местную легенду о 13-й ступени, которая появляется 29 февраля на лестнице возле моста, и призраке когда-то утонувшей здесь девушки. Эксперимент удался, на следующий день пять искалеченных тел нашли в разных местах кампуса. Ровно четыре года спустя журналисты снимают репортаж и проводят собственное расследование того ужасного происшествия.Банда террористов Мансурбека переброшена из Сирии в нашу республику с целью устранить одного из имамов, который публично осуждает деятельность террористов, и для совершения ряда разбойных нападений для финансирования боевиков. Подробнее