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Общество

Дело Текебаева. Подсудимые обвиняют представителя гособвинения в провокации

Сегодня в Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Первомайского райсуда по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Во время допроса свидетелей подсудимый Чотонов попросил прокуроров не оказывать давление на свидетелей.

«Вы не задаете вопросы, вы давите с недовольным видом, почти ругаете их», — сказал Дуйшенкул Чотонов.

А вопрос другого представителя Генпрокуратуры возмутил обоих подсудимых и их адвокатов. Представитель гособвинения Бекжан Маматбаев спросил у бывшего охранника Омурбека Текебаева об обеде в кафе «Супара» 13 мая 2010 года. Прокурор заявил, что в своих показаниях сам Текебаев указывал, что 13 мая обедал в «Супаре».

«Это наглая ложь. Я не давал таких показаний. Он вводит всех в заблуждение», — возмутился Омурбек Текебаев.

Адвокаты обвиняемого потребовали отвод прокурору Маматбаеву, обвинив его в провокации. Судья отклонил ходатайство.

Напомним, Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции. 16 августа судья Первомайского райсуда Айбек Эрнис уулу приговорил обоих к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
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