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Общество

Пожизненного срока требует прокурор для убийц криминального авторитета

В Ысык-Атинском районном суде Чуйской области рассматривается уголовное дело об убийстве криминального авторитета Султана Сасыева, активного сторонника известного «вора в законе» Азиза Батукаева. 

Представители гособвинения требуют пожизненного срока лишения свободы для одного из исполнителей. Заказчиком называют убитого в Минске в феврале 2015 года лидера ОПГ Алмамбета Анапияева. 

На следствии и в суде выяснилось, что  в начале марта 2011 года Анапияев, проживая в Дубае,  по телефону дал указание осужденному ИК-3 убить находящегося в той же колонии Султана Сасыева.

В ночь на 6 марта 2011 года заключенные, исполняя приказ Анапияева, ввели смертельную дозу героина в оба предплечья Сасыева. Он скончался от передозировки.

Во время прений сторон государственный обвинитель запросил пожизненное лишение свободы для одного обвиняемого и 18 лет тюрьмы для другого.
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