Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Последний рабочий день на этой неделе. Неожиданно, да? Собираем всю волю в кулак, нам осталось продержаться всего восемь часов и йу-хуу.

А пока небольшая информация о погоде: В Бишкеке +30 и без осадков. Более подробный прогноз по стране найдете здесь.

Отключение света, газа, воды

В Бишкеке не будет света в следующих районах:

9.00–19.00 — улицы Серова, Орозбекова, Фрунзе, Саратовская, Западная, Огонбаева, Гражданская, Кирова, Курманджан Датки, Салиевой, переулок Таллинский, микрорайон «Аламедин-1», 72-74, 77-79, 7-й микрорайон, 44-48;

9.00-17.00 — улицы Месароша, Серпуховская, жилмассив «Эркин-Сай» (улицы Руставели, Васильева, проспект Айтматова, переулки Таласский, Саруйский);

9.00-18.00 — улицы Садырбаева, Жайыл Баатыра, 1, 2, Репина, Ферганская, переулок Кавказский.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

Из-за ремонта теплосетей в Бишкеке по-прежнему перекрыты:

— Калыка Акиева — от Токтогула до Киевской;

— Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

На сегодня в рамках проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека» дорожно-строительные работы ведутся на 32 городских улицах. Закрыты для проезда транспорта, например:

— Элебесова — от таможенного терминала до Северной объездной в жилмассиве «Келечек».

— Токомбаева — от 12-го микрорайона до Шабдана Баатыра (с мостом).

— Льва Толстого — от Чолпон-Атинской до Ауэзова.

С полным списком перекрытых из-за ремонта дорог можно ознакомиться здесь.

В связи с праздниками и вернувшимися из отпусков автолюбителями движение на дорогах в часы пик по утрам и вечерам затруднено. Запасайтесь печеньками и кукурузными палочками на случай пробок.

Люди, которые меняли мир

Редко бывают дни, когда нам попадаются полярно разные именинники. Но сегодня именно тот случай. Но они все такие крутые: мы завистливо плачем.

Фото из Интернета. Английская писательница Мэри Шелли

Для начала вспомним, что 30 августа 1797 года родилась автор эпистолярного готического романа «Франкенштейн, или Современный Прометей» английская писательница Мэри Шелли. Ее «Франкенштейн» один из первых образцов научной фантастики.

Начиная с 1910 года, по мотивам романа было снято множество фантастических фильмов. Наиболее известна экранизация 1931 года с Борисом Карлоффом в роли чудовища.





История создания «монстра», на мой взгляд, очень интересна. Шелли увидела идею написания «Франкенштейна» во сне!

Мне привиделся бледный ученый, последователь оккультных наук, склонившийся над существом, которое он собирал воедино. Я увидела омерзительного фантома в человеческом обличии, а потом, после включения некоего мощного двигателя, в нем проявились признаки жизни, его движения были скованны и лишены силы. Мэри Шелли

«Это было ужасающее зрелище; и в высшей степени ужасающими будут последствия любых попыток человека обмануть совершенный механизм Творца», — рассказывала автор.

Кстати, все мы живем в заблуждении, считая, что Франкенштейн — имя монстра. На самом деле это фамилия его создателя — молодого ученого Виктора Франкенштейна, которому удалось постичь тайну зарождения жизни и научиться оживлять безжизненную материю. А вот само творение ученого было в книге безымянным.

В этот же день в 1871 году родился английский физик, «отец» ядерной физики, создатель планетарной модели атома Эрнест Резерфорд.

Фото из Интернета. «Отец» ядерной физики, создатель планетарной модели атома Эрнест Резерфорд

Он считается величайшим физиком-экспериментатором 20 века и является центральной фигурой в познаниях в области радиоактивности. Помимо огромного теоретического значения, его открытия получили широкий спектр применения: ядерное оружие, атомные электростанции, радиоактивные исследования.

Резерфорд — лауреат Нобелевской премии по химии (1908) за исследования по превращению элементов и химии радиоактивных веществ, член многих академий наук и научных обществ, член Лондонского королевского общества и его президент в 1925-1930 годах.

А вот следующий именинник жив. Но мы уверены, его имя будет вписано в историю. Речь идет о президенте дружественной нам Республики Беларусь Александре Лукашенко. Сегодня ему исполняется 63.

Фото из Интернета. Бессменный лидер Беларуси Александр Лукашенко

Александр Лукашенко — первый и единственный президент, главнокомандующий Вооруженными силами и председатель Совета безопасности Республики Беларусь.

Памятные даты

Сегодня День архивиста Кыргызстана (Кыргызстандын архивистер күнү).

В Госархиве Кыргызстана хранятся уникальные документы и свидетельства. Кстати, с одним из таких вы можете познакомиться и у нас на сайте.

Только представьте: это самый первый фильм, снятый в Кыргызстане, — «Крытый фургон». Понятно, что он черно-белый, немой, но почти 90 лет назад, в далеком 1927-м, когда его создавали, это был необыкновенный технический прорыв.

В настоящее время систему учреждений Государственного архивного агентства при правительстве Кыргызстана составляют три центральных, восемь областных государственных архивов, государственные архивы Бишкека и Оша, 53 райгоргосархива.

25 лет назад — в 1992-м — состоялся первый Всемирный съезд кыргызов.

А вот 30 августа 2010 года состоялся пуск первого агрегата мощностью 120 МВт на Камбаратинской ГЭС-2. Проектирование станции началось в 1970-х, строительство — в 1986-м, но в начале 1990-х его приостановили. Возобновить строительство удалось только в 2007 году.

В 2011 году в Бишкеке на площади Ала-Тоо открыли памятник великому писателю Чингизу Айтматову. Выполнил его скульптор Сооронбай Бейшенбаев. Памятник отлит в Москве на народные пожертвования и средства спонсоров. Высота статуи — 4 метра, высота арки — 7 метров 70 сантиметров.

Фото из Интернета. памятник Чингизу Айтматову на площади Ала-Тоо

Работа тогда вызвала немало критики, но сегодня, без сомнения, памятник стал одним из символов столицы Кыргызстана.

И пара фактов из мировой истории 30 августа. Событий происходило, как всегда, много, но нас привлекли следующие три.

В 1877-м (140 лет назад) французский изобретатель-самоучка Эмиль Рено запатентовал праксиноскоп — прародитель мультипликации. Кстати, этот день считается днем рождения рисованной мультипликации.

А вот первый в истории герой мультфильма, наделенный яркими личностными качествами, был создан в 1914 году Уинзором Маккеем. Это был динозавр Герти. Но не путайте: это НЕ первый в истории мультфильм. Хотя именно Герти — духовный предшественник мультфильмов Уолта Диснея, получивших впоследствии огромную популярность.

Герти — просто милашка, взгляните сами. Это тот самый мультфильм 1914 года. Мы старались.

«Цирк лилипутов»

Нечестно было бы не рассказать вам о первом мультипликационном фильме, правда? Так вот, создали его в 1898 году Джеймс Стюарт Блэктон и Альберт Э. Смит. Назывался он. В фильме использовались деревянные игрушки. К сожалению его записей в свободном доступе нам найти не удалось.

А вы любите мультфильмы? Согласитесь, в них есть особый шарм, и совсем не важно, сколько вам лет, мультфильмы прекрасны! Захотелось поделиться с вами отрывком одного из моих любимых фильмов Уолта Диснея. А почему бы и нет? Использование служебного положения в действии.

электрический пылесос.

Следующему изобретателю лично я хочу отвесить поклон до земли и сказать: «Вот спасибо вам, добрый человек». 30 августа 1901 года Хьюберт Сесил Бут запатентовалИ уже неважно, как выглядела та чудо-машина, сегодня его «потомки» помогают не утонуть в пыле и мусоре, что не может не радовать.

И, конечно, я не могла не рассказать о любимых всеми «Битлах». В 1968-м вышел сингл группы Beatles — Hey Jude. Его мировой тираж в том году составил шесть миллионов экземпляров. ШЕСТЬ!





У кого намечаются тои

Орзубек Назаров

День рождения празднует семикратный чемпион мира среди боксеров-профессионалов по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация), без преувеличения великий спортсмен. Ему сегодня 51.

Орзубек Пулетович — многократный чемпион СССР, Японии, Европы, Азии и Океании. Государственный и общественный деятель Кыргызстана. Владеет собственным боксерским клубом в Бишкеке.

Фото из Интернета. Семикратный чемпион мира среди боксеров-профессионалов по версии WBA Орзубек Назаров

Сегодня ему как никогда нужна наша поддержка, хотя бы мысленная. Не так давно дочь Орзубека Назарова попала в ДТП и сегодня находится в больнице. Давайте все вместе пожелаем ей скорейшего выздоровления и отправим лучи добра Орзубеку Пулетовичу. Сделать это можно также на его странице в Facebook.

Куда сходить

Признавайтесь, мечтали быть звездой шоу-бизнеса? Исполнять хиты и собирать стадионы... Кто знает, может, именно в вас еще просто не признали великий талант. Следующее мероприятие именно для вас.

— Сегодня в ololohaus в 19.00 начнется мастер-класс по вокальным приемам, проведет который магистр Московского педагогического государственного университета по специальности «Вокальное искусство» Ася Багдасарова. Регистрация по телефону 0777 990 089.

— Не хотите петь, сходите на выставку современного искусства «Полет слепого беркута».

Это симбиоз кочевой, советской и капиталистической культуры и своеобразная презентация работ, созданных в рамках международного проекта «Кочевой лагерь искусств», который проходил с 2011 по 2016 год на побережье горных озер Иссык-Куль, Сары-Челек и Сон-Куль. Подробнее

Выставка проходит в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Подробнее о том, как провести свободный день или вечер, читайте в нашей «Афише».

Спорт

Завершается чемпионат Кыргызстана по шахматам. Это отдельный турнир, за победу на котором борются ветераны. Возрастные категории — 55-64 года, 65 лет и старше.

В Гамбурге продолжаются схватки в рамках чемпионата мира по боксу. Борьба за победу идет в десяти весовых категориях. От Кыргызстана участвует бронзовый призер чемпионата Азии-2017 Нурлан Кобашев.

Какие еще соревнования и турниры проходят в эти дни, в нашем «Спортивном календаре».

А это будет интересно журналистам и экспертам:

— 8.30, отъезд от Кыргыздрамтеатра — открытие ТЭЦ после модернизации, в мероприятии принимает участие президент Алмазбек Атамбаев;

— 9.30, Ленинский районный суд — заседание по делу Аиды Саляновой;

— 9.30, «Парк отель» — «Форум свободы. Сегодня суд принял решение о закрытии канала «Сентябрь» в нарушение всех элементарных процессуальных норм. Усиливается давление в социальных сетях. Участились случаи прессинга и избиений журналистов»;

— 11.00, ИА «24.kg» — пресс-конференция «Новая волна молодых политиков: твердо и прагматично о ближайших перспективах; жестко о сегодняшних реалиях»;

— 14.00, «Sputnik Кыргызстан» — видеомост Кишинев — Ереван — Баку — Минск — Бишкек, приуроченный к Международному дню блога.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.