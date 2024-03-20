Нооруз-2024. В Бишкеке проходят соревнования по национальным видам спорта

На площади Ала-Тоо в Бишкеке в честь Нооруза начались состязания по четырем национальным видам спорта: тогуз коргоол, кол курош (армрестлинг), таяк-тартыш (мас-рестлинг) и ордо.

В юртах проходит турнир по тогуз коргоолу среди спортивных школ. В кол куроше, таяк-тартыше и ордо могут участвовать все желающие. Победители будут награждены ценными призами.

По словам директора детской юношеской спортивной школы по национальным и настольным видам спорта Камчыбека Касымова, в ордо участвует 16 команд. Игра проводится по круговой системе среди четырех подгрупп. Жеребьевка рандомная. Победители встретятся в финале. Есть ценные призы, дипломы и медали для победителей, которые выделила мэрия столицы. Ордо включена в программу Игр кочевников. Кыргызская команда будет на ней защищать титул четырехкратных чемпионов.

Напомним, Нооруз планируется праздновать три дня — 20, 21 и 22 марта. Центральную площадь Ала-Тоо оформили в национальном стиле. В эти дни пройдут выставки, спортивные национальные игры, масштабная концертная программа, организуют фуд-корты.

Кроме того, с 18 по 23 марта будут перекрыты часть проспекта Чуй от улицы Панфилова до бульвара Эркиндик, отрезки улиц Раззакова от улицы Абдумомунова до проспекта Чуй и Орозбекова от улицы Абдумомунова до проспекта Чуй.