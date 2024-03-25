В Бишкеке член ОПГ задержан за кражу дорогого телефона

В Бишкеке задержан подозреваемый в карманной краже в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, в УВД Первомайского района с письменным заявлением обратилась гражданка М.К. с просьбой принять меры в отношении неизвестных.

«В маршрутке из кармана куртки украли iPhone 11 Pro», — говорится в сообщении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин А.К., 1999 года рождения, состоящий на оперативном учете МВД как активный член ОПГ.

Следствие продолжается.