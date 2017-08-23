Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Доброе утро, страна! До осени осталось каких-то девять дней. Да-да, живите с этим. А мы, не желая мириться с таким коротким летом, ушли искать места, где оно длиннее. И знаете что? На Нептуне лето длится 40 лет. Сорок лет, Карл! Правда температура там минус 200 градусов по Цельсию. Так себе идея для переезда, правда?

Итак, поехали. В Бишкеке сегодня, 23 августа, тепло и без осадков. Хотите знать прогноз погоды подробнее, идите сюда.

Отключение света, газа, воды

не будет света

В Бишкекев следующих районах:

- 9.00–17.00 — жилмассивы «Карагачевая роща», «Ак-Тилек-2», «Келечек» (9-я, 14-я улицы), микрорайон «Аламедин-1» (72-74, 77-79), село Чон-Арык (улица Кожобергенова), улицы Троицкая, Кайназаровой, Фучика, Месароша, Профсоюзная, Бородина, Ильменская, переулки Каарманский, Алтайский;

- 13.00-18.00 – улицы Абдыкадырова, Осмонкула, Кирпичная;

- 9.00–19.00 – жилмассив «Красный строитель» (улицы Берликская, Наманганская, переулок Адырский), улица Таш-Кумырская, 6в, 7-й микрорайон (9, 10, 10а, 11, 11а, 12).

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

Из-за ремонта теплосетей и дорожного полотна в Бишкеке по-прежнему перекрыта для проезда транспорта часть улиц:

- Орозбекова (от Абдумомунова до проспекта Чуй);

- Панфилова (от Абдумомунова до Кыргызского государственного исторического музея);

- Турусбекова (от Московской до Боконбаева);

- Тыныстанова (от Токтогула до Киевской);

Утром и вечером на время проездов кортежей президента, премьер-министра и спикера перекрывают движение на проспекте Манаса.

Люди, которые меняли мир

Девочки, ну кто из вас не представлял себя хрупкой барышней в легком платьице, которая ждет принца под алыми парусами на берегу? Хотя бы раз да фантазировали, что вы та самая Ассоль… К чему вдруг вся эта лирика?

Сегоднядень рождения того самого Александра Грина – «отца» повести про юную мечтательницу, которая верила и ждала! Кстати, если вы живете в заблуждении, что Грин – иностранный писатель, позор на вашу голову!

Он русский представитель романтического реализма. Настоящее имя — Александр Степанович Гриневский. А псевдоним Грин – детское прозвище. Писатель как-то признался, что в школе его иногда дразнили «Грин-блин».

А вот первый литературный псевдоним Гриневского – Мальгинов. Это имя было в его поддельном паспорте после побега из Туринска. Издавался он под именами А. Степанов, Эльза Моравская, Виктория Клемм, Один.

Именем Грина названа одна из малых планет, открытых в 1985 году – «Гриневия», ему посвящены 4 музея и 10 улиц в разных городах России.

Ну и, судя по всему, писатель был неисправимым романтиком! Он мечтал о море. Несколько раз даже сбегал из дома, чтобы пробраться на корабль, но его всегда ловили и возвращали. Стать моряком у Грина не вышло, но вот любовь к синим просторам он сохранил до конца жизни. У него на груди даже была татуировка, изображающая шхуну с бушпритом и фок-мачтой, несущей два паруса.

В конце жизни Александра Грина почти перестали печатать. Умирал он в полной нищете и забвении со стороны литературных организаций. Когда умер, никто из писателей, отдыхавших по соседству в Коктебеле, проститься с ним не пришел.

По мотивам одной из самых известных повестей Грина «Алые паруса» снимали фильмы, писали песни, рок-оперы и поставили мюзикл.

Памятные даты

Знаете, кто такие хипстеры? Наверняка да, но давайте закрепим. Итак, это представители молодежной субкультуры, претендующей на элитарность, пропагандирующие свободу самовыражения.

Так вот, 218 лет назад в Петербурге им бы не понравилось. Бороды там, конечно, не обрили бы, но вот бакенбарды носить запретили. И произошло это именно 23 августа. Никакой свободы самовыражения, ей-богу.

Сегодня Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации. 23 августа также отмечают день памяти жертв сталинизма и нацизма.

104 года назад в Копенгагене открыт памятник андерсеновской Русалочке. Скульптура была создана Эдвардом Эриксеном по заказу сына основателя пивоварни Carlsberg — Карла Якобсена, который был очарован балетом по этой сказке, посмотрев его в Королевском театре Копенгагена.

Моделью для Русалочки послужила жена скульптора Элине Эриксен, а лицо скульптор копировал с Эллен Прайс – балерины Королевского театра оперы и балета, которая отказалась позировать в обнаженном виде для создания всей скульптуры.

23 августа 1913 года Карл Якобсен подарил скульптуру городу, и с тех пор Русалочка, расположенная в порту Копенгагена, стала символом датской столицы. Высота скульптуры составляет 1,25 м, а ее вес - около 175 кг.

Ну и куда же без нее – без Всемирной паутины. У нее сегодня день рождения. 23 августа 1991 года был открыт публичный доступ к первому в мире веб-серверу.

У кого намечаются тои

Сегодня у нас два именинника, которых не знает разве что… Хотя нет, их знают все!

День рождения празднует наша первая женщина-президент Роза Исаковна Отунбаева. Она политик и дипломат. В результате событий 7 апреля 2010 года стала главой временного правительства Кыргызстана. 19 мая 2010-го специальным декретом ВП провозглашена президентом переходного периода.

Роза Исаковна награждена медалью «Датка Айым» за вклад в создание ассоциации женщин-милиционеров, медалью «Каармандык» за неоценимый личный вклад в деятельность, формирование доверия и положительного имиджа, укрепление авторитета и престижа кыргызской милиции. Она командор ордена Почетного легиона, имеет орден Полярной звезды.

А какие интересные книги она посоветовала нашим читателям в своем топе-5! Только посмотрите: будет и интересно, и полезно.

49-летие празднует сегодня бывший вице-премьер-министр и экс-глава Государственной регистрационной службы Кыргызстана Тайырбек Сарпашев. Он родился в селе Торкент Токтогульского района Джалал-Абадской области.

В последнее время его имя связано только со скандалами. Чего только стоит история о том, что Генпрокуратура возбудила против него уголовное дело. Дело было так: в 2013 году проведен тендер на закупку бланков для регистрации гражданского состояния методом неограниченных торгов на сумму 8 миллионов сомов. Победителем тендера признали ОсОО «Триада-принт», однако вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев дал протокольное поручение, позволяющее ГРС закупить бланки у ОАО «Учкун».

Но не будем о плохом, у человека все-таки день рождения.

Куда сходить

- В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева продолжается выставка «Декоративно-прикладное искусство России».

Представлены лучшие авторские произведения из фондов одного из крупнейших музеев Москвы, знаменитых мастеров прикладного искусства, удостоенных государственных и международных наград.

Подробнее о том, как провести свободный день или вечер, читайте в нашей «Афише».

Спорт

Какие соревнования и турниры проходят в эти дни, в нашем «Спортивном календаре».

А это будет интересно журналистам и экспертам:

- 9.00, Ленинский районный суд – заседание по делу Аиды Саляновой;

- 11.00, ИА «24.kg» - пресс-конференция «Интеллектуальная сотня: что стало движущей силой объединения 100 самых уважаемых и известных в стране кыргызстанцев»;

- 11.30, «Sputnik Кыргызстан» – пресс-конференция, приуроченная к Международному форуму по сохранению снежного барса;

- 14.00, Первомайский районный суд – заседание по делу Райкана Тологонова.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook