Вместе спасем Айдина Джумалиева!

Друзья и родственники обращаются с просьбой помочь Айдину Джумалиеву.

«Наверное, нет тех, кто не знает этого человека. Айдин родился в семье потомственных врачей. Маленького мальчика отдали в музыкальную школу, которую он окончил с отличием по классу фортепьяно. Уже тогда он понял, что музыка - это дело всей его жизни», — говорится в обращении.

В 1984 году Айдин становится одним из первых участников группы «Элес», которая приобрела всенародную любовь . В те годы ребята дают постоянные концерты, фанаты ходят по пятам, их песни поют во дворах, их уважают, они получают заслуженное признание. Кто знает Айдина, тот меня поймет, - скромнее человека я не встречала. Очень добрый, порядочный и до боли стеснительный.

«Никогда он ни у кого ничего не просил. При активном участии Айдина и во многом благодаря ему возродилась группа «Элес» с Салтанат Ашировой», — пишут друзья.

По словам коллег Айдина, беда пришла незаметно, и даже сейчас ему очень неудобно, что о проблеме знают друзья, знакомые, соотечественники.

«Мы все должны объединиться и помочь очень хорошему человеку. Даже сейчас нам пришлось приложить массу усилий для того, чтобы Айдин согласился публично рассказать о своем состоянии», - говорится в обращении.

Диагноз - карценома печени с поражениями в легких. Прошел обследование, местные врачи разошлись во мнениях. Оперировать нужно, но гарантии никто дать не может.

«Сейчас стоит вопрос о $5 тысячах. Это обследование, госпитализация, лекарства . Если же будет операция, тогда нужно будет собрать средства и на эту процедуру. Всем миром понемногу! Я верю в силу дружбы, сострадания и, конечно же, я верю в своих друзей и соотечественников. Вы все способны на чудеса. Спасибо всем огромное», — говорится в обращении.

Видеообращение знаменитого музыканта легендарной группы «Город 312» Дмитрия «Дим» Притулы о помощи другу Айдину! #поможемайдину

Видеообращение певцов - коллег по легендарной группе «Элес» — Эркина Мукашева, Нурлана Мамбетова и Салтанат Ашировой:

«Друзья, нужна срочная операция, времени вообще нет, а нам нужно будет собрать средства! Давайте всем миром по нитке и поможем Айдину! Говорят, что чудес не бывает, — бывают люди, которые делают чудеса! Эти люди — мы с вами! Спасибо всем огромное!»

Реквизиты:

ЭЛЬСОМ Айдина 0550 23 40 30

Также открыт счет в ДемирБанке:

РЕКВИЗИТЫ: Demir bank, 1180000096564417 usd 1180000096564620 rub: 1180000096564619 eur: 1180000096564316 som БИК 118003

Точки сбора «Дизеля»:

В связи с участившимися случаями мошенничества сообщаем, что точки сбора «Дизеля» работают только стационарно. Никаких «выездных» точек сбора на базарах у нас нет. Будьте бдительны!

1. Проспект Манаса, 9 (кофейня Сoffee между Московской и Боконбаева) — 0555 58 76 44 (прямой) Зуля (Paramaribo);

2. Ул. Т.Молдо — Дворец спорта (кофейня Сoffee) — 0555 58 76 44 (прямой) Зуля (Paramaribo) ;

3. Р-н ЦУМа,Шопокова/Токтогула (кофейня Сoffee), — 0555 58 76 44 (прямой) Зуля (Paramaribo);

Кофейни работают ежедневно с 9 до 24 часов, все работники кофеен в курсе - помощь можно приносить в любое время - пароль «Дизель».

4. Редакция газеты «Вечерний Бишкек», ул. Усенбаева, 2 (с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00) и вечером в м-не «Джал» — 0-555-923-565 Надежда (sanje);

5. Рынок Дордой, Европа, 1 проход, 151 контейнер. 0551332882 Наташа ( nataska.visitor);

6. Магазин «Керамин», касса, ул. Ахунбаева, пересекает Жукеева-Пудовкина, — с 08-30 до 18-00, 0-555-00-35-02 Галина (Malen);

7. Магазин Дордой-Плаза, 1 этаж, бутик B-1, тел. 69-61-73 Зарема;

8. Вновь открылась точка в 1000 мелочей — магазин «Аромагия» (вход с Чуй-Гоголя), Валентина и Ольга Хе.