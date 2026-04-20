В Шривпорте (штат Луизиана, США) неназванный мужчина застрелил восьмерых детей. Еще два человека получили ранения. Нападавший попытался скрыться на угнанном автомобиле и был застрелен полицией, сообщил телеканал NBC News.

Фото СМИ. В Луизиане (США) в результате массовой стрельбы убиты восемь детей

Отмечается, что рано утром 19 апреля неизвестный открыл стрельбу в Шривпорте, на северо-западе штата Луизиана. В результате, по предварительным данным, погибли восемь детей от 1 до 14 лет.

Сообщается, что некоторые из детей были родственниками мужчины. Стрельба произошла в нескольких местах города — двух домах, находящихся в одном квартале, и третьем неподалеку.

По сведениям местных властей, после стрельбы нападавший, личность которого пока не установлена, угнал автомобиль и попытался скрыться, но был убит полицейскими во время погони.

Еще два человека получили огнестрельные ранения, информации об их состоянии пока нет.

Полиция продолжает расследование.