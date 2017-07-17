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Общество

Матери детей с инвалидностью сняли ролик, чтобы привлечь внимание к их проблеме

Матери детей-инвалидов сняли видеоролик, чтобы привлечь внимание к их проблеме. Члены национальной сети «Жанырык» обратились к президенту.

За последние двадцать лет число детей-инвалидов в Кыргызстане увеличилось в полтора раза и достигло 29 тысяч, что также привело к увеличению масштаба обозначенной проблемы.

«Как правило, детям-инвалидам независимо от возраста требуется постоянное внимание и забота, лечение и медицинский уход. Выполнение этих обязанностей осложняет социально-экономическую адаптацию семей, особенно когда один из родителей, чаще всего мать, постоянно находится с ребенком. Подчинив свою жизнь борьбе с детским недугом, родители разрываются между воспитанием и лечением ребенка и поиском денег на дорогостоящие лекарства, специальные приспособления, консультации специалистов», — написали матери.

Хорошо, если содержать семью может отец ребенка или представители старшего поколения. В остальных случаях речь идет не о реабилитации больного, а об элементарном выживании.

Национальная сеть «Жанырык»

«Принятие положения «Об условиях оплаты труда лиц, ухаживающих за ребенком (детьми) с ограниченными возможностями здоровья, нуждающемся в постоянном постороннем уходе» задерживается из-за дефицита средств в государственном бюджете. В то же время законопроект о государственных пособиях, включающий в себя выдачу новорожденным детям пособия «Суйунчу», прошел уже третье чтение в Жогорку Кенеше КР», — отмечено в обращении.

Матери считают, что инициатива депутатов Жогорку Кенеша по выплате пособий каждому ребенку и выплата «Суйунчу» абсолютно социально не ориентирована, так как охватывает также материально обеспеченные семьи, и не направлена на решение социальных проблем, требует доработок.
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