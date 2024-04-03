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Пособия почти в 2 миллиона сомов незаконно выдали чиновники в Ошской области

Прокуратура Ошской области проверила исполнение законодательства о предоставлении социальной помощи малоимущим семьям. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, члены комиссии по предоставлению социальной помощи на основе социального контракта при Кара-Суйской районной государственной администрации и работники Кара-Суйского районного управления труда, соцобеспечения и миграции, злоупотребляя должностным положением, незаконно выдали социальную помощь 15 гражданам, фактически не нуждающимся в пособиях, в размере 1 миллиона 500 тысяч сомов.

Кроме того, должностные лица управления труда, социального обеспечения и миграции вышеуказанного района незаконно предоставили фактически не нуждающимся 23 гражданам ежемесячные пособия на сумму 462 тысячи 500 сомов.

В результате государству причинен ущерб на общую сумму 1 миллион 962 тысячи 500 сомов.

Прокуратура Ошской области возбудила уголовное дело по статьям 337 «Злоупотребление должностным положением» и 346 «Служебный подлог» УК КР. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290681/
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