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Общество

Еще одно соцпособие для малоимущих предлагает утвердить депутат

Депутат Гулшаркан Култаева предлагает назначать еще один вид пособия. Проект закона вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, проект разработан для создания благоприятных условий для жизни лиц, не имеющих права на пенсионное обеспечение, нуждающихся граждан (семей), имеющих детей до 16 лет, и детей, один или оба родителей которых неизвестны, а также детей, рожденных от матерей с ВИЧ/СПИДом или живущих с ВИЧ/СПИДом.

По данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции на 1 ноября 2023 года государственные пособия получали 391,9 тысячи человек, из них получателей «уй-булого комок» — 283,1 тысячи человек, ежемесячных социальных пособий — 108,8 тысячи человек. Средний размер пособия «уй-булого комок» составил 1 тысячу 200 сомов, социального пособия — 5 тысяч 41 сом. Всего на выплату социальных пособий за 2023 год из средств республиканского бюджета выделено 14 миллиардов 587 миллионов 466,3 тысячи сомов.

Инициатор законопроекта считает, что существующая система социальной поддержки недостаточно эффективна для защиты уязвимых слоев населения от бедности и обеспечения им достойного уровня жизни. Поскольку также наблюдается повышение цен на необходимые продукты питания и лекарственные препараты, которое приводит к ухудшению финансового и социального положения лиц, живущих за счет получаемых социальных пособий.

В целях повышения уровня жизни уязвимых слоев населения, предлагается предусмотреть выдачу дополнительного ежегодного социального пособия. Его размер не указан, отмечено, что «размеры ежегодного соцпособия устанавливаются кабинетом министров исходя из возможностей бюджета и состояния экономики с учетом прожиточного минимума».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291151/
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