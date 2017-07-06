Вызовов к пациентам с солнечными ударами в Бишкеке не зафиксировано

Бишкекчане не обращались в «скорую» по поводу солнечного удара. Об этом ИА «24.kg» сообщили в столичной станции скорой медицинской помощи.
По их данным, дежурства идут в прежнем темпе, количество вызовов держится примерно на одном и том же уровне. В сутки поступает примерно 450–590 обращений.
Увеличилось количество вызовов по острым кишечным инфекциям (ОКИ) и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ).
Перепад температуры в кондиционируемых помещениях, по их словам, не должен быть более 7–10 градусов.
Что касается вызовов к пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в периоды жары, как правило, они несколько увеличиваются. «Но пока мы не наблюдаем явного увеличения, в сутки около 70 человек поступает с сердечными приступами», — резюмировали в ССМП.
По данным МЧС, 7—9 июля в Кыргызстане ожидается аномальная жара — до 42 градусов.