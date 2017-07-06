Вызовов к пациентам с солнечными ударами в Бишкеке не зафиксировано

Бишкекчане не обращались в «скорую» по поводу солнечного удара. Об этом ИА «24.kg» сообщили в столичной станции скорой медицинской помощи.

По их данным, дежурства идут в прежнем темпе, количество вызовов держится примерно на одном и том же уровне. В сутки поступает примерно 450–590 обращений.

Увеличилось количество вызовов по острым кишечным инфекциям (ОКИ) и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ).

Перепад температуры в кондиционируемых помещениях, по их словам, не должен быть более 7–10 градусов.

«Рост ОКИ связан с тем, что наступил сезон овощей и фруктов, а люди часто не моют руки, купаются в открытых водоемах, которые не предназначены для этого. Рост ОРВИ связан с распространением вируса в теплую погоду, есть и элементы переохлаждения. Системы кондиционирования могут служить источником распространения бактерий, если фильтры вовремя не чистят», — пояснили медики.«То есть, когда на улице жарко, выше 36 градусов, то в помещении не должно быть холоднее 25 градусов. А у нас очень часто кондиционеры ставят на 16–18 градусов, поэтому пациенты испытывают переохлаждение», — отметили на станции.

Что касается вызовов к пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в периоды жары, как правило, они несколько увеличиваются. «Но пока мы не наблюдаем явного увеличения, в сутки около 70 человек поступает с сердечными приступами», — резюмировали в ССМП.

По данным МЧС, 7—9 июля в Кыргызстане ожидается аномальная жара — до 42 градусов.