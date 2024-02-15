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Власть

Безопасный город. Депутат требует освободить от штрафов кареты скорой помощи

Депутат Марат Мураталиев на заседании Жогорку Кенеша предложил не наказывать водителей машин скорой помощи за нарушения ПДД в рамках проекта «Безопасный город».

«Мы все болеем. Я думаю, неправильно штрафовать водителей скорой помощи. Говорят, сумма варьируется от 30 тысяч до 100 тысяч сомов. В городе пробки, водителям приходится заезжать за сплошную линию», — сказал нардеп.

Другой депутат Жылдыз Садырбаева указала на проблемные вопросы при нарушении Правил дорожного движения. По ее словам, необходимо усилить ответственность водителей, нарушающих ПДД.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286811/
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