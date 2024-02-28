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Власть

Безопасный город. Депутаты вновь подняли вопрос о штрафах машин скорой помощи

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Балбак Тулобаев потребовал освободить от штрафов машины скорой помощи.

«Очень много приходит жалоб о том, что налагают штраф на машины скорой помощи. Мы что будем их штрафовать? Недавно был в Кеминском районе, там целая стопка документов с штрафами. Дайте задание по этому поводу. Нужно решить вопрос, пусть кабмин скажет свою позицию», — обратился депутат к чиновникам.

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Безопасный город. Депутат требует освободить от штрафов кареты скорой помощи

С коллегой согласился и депутат Марлен Маматалиев. Он отметил, что вопрос можно решить с Министерством цифрового развития.

«Здесь одна проблема: на камеру фиксируется только номер машины. Надо дать задание Минцифры, чтобы фиксировали и мигалку (спецсигнал) тоже. А то остается непонятным, что это карета скорой помощи», — добавил он.

Депутат Суйунбек Омурзаков отметил, что камеры фиксируют все транспортные средства.

«Неважно, какая машина, фиксируют всех. Просто водителям нужно объяснить, что надо обратиться в течение 10 дней. Они просто вовремя не обращаются», — подчеркнул нардеп.

Другой депутат Кундузбек Сулайманов заявил, что проблема в камерах.

«Надо позвать тех, кто устанавливал камеры «Безопасного города». Почему они поставили такое некачественное оборудование, почему камеры видят машины ГАИ и милиции, а именно скорой помощи не видят?» — возмутился он.

Ранее освободить от штрафов кареты скорой помощи предлагал депутат Марат Мураталиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287796/
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