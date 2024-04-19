Оклад водителей скорой помощи Бишкека всего 9 тысяч сомов

Машины Бишкекской скорой помощи арестованы из-за накопленных штрафов за нарушения ПДД. Об этом водитель скорой помощи Бекмырза Джээналиев рассказал депутатам Жогорку Кенеша.

Отметим, на автобазе скорой помощи проходит выездное заседание депутатской группы «Элдик».

По словам Бекмырзы Джээналиева, ведомство задолжало почти 2,5 миллионов сомов. За самим Джээналиевым в настоящее время числится штрафов на более 40 тысяч сомов.

Другой водитель Эсен Мырзабеков рассказал, что бывали случаи, когда водителей самих заставляли оплачивать штрафы, при том что их оклад всего 9 тысяч сомов.

«Поэтому в последнее время водители скорой помощи и не слушаются врачей, требующих ехать быстрее. Между врачами и водителями часто происходят конфликты, которые руководство уже не в силах решить. Эту проблему можно закрыть только освободив по закону скорую помощь от штрафов», — сказал Мырзабеков.