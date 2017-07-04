5 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00–18.00 — район поликлиники № 5, улицы Кольбаева, Чолпон-Атинская, Правда, 26, 28, Шопокова, 24, 29, Усенбаева, 2, 3, Линейная, 3А, Шота Руставели, 101, Тулебердиева, переулки Ужгородский, Челябинский, пересечение улиц Исанова и Московской;

9.00–17.00 — ж/м «Кок-Джар» (улица Кулмурзаева), «Городок Строителей», 11;

9.00–19.00 — ж/м «Красный строитель» (улица Наманганская, Коллекторная, Адырская, Рабочая, переулок Адырский), улицы Луганская, переулок Каджисайский;

9.00–14.00 — «Рабочий городок» (улицы Матыева, Алтымышева, переулок Веселый);

14.00–17.00 — улицы Льва Толстого, Строительная, Островского, Алтымышева, Красная;

9.00–14.00 — улицы Куренкеева, Кулиева, Малышева.

Чуйская область:

9.00–17.00 — села Кок-Джар (улицы Конур Осмона, Карагул Акмат, Эгембаева), Арашан (улицы Молдобека, новостройка), Ленинское (улицы Виноградная, Алма-Атинская), Новопокровка (воинская часть п/я 2026) , Военно-Антоновка (улицы Западная, Фрунзе, Ленина, Южная, Токтогула, Дружбы, Комсомольская), Сокулук (улицы Кайназаровой, Пионерская, Звездная, Фрунзе, Интернациональная, Достук, Пионерская, Ошская);

села Новопавловка (улицы Мира, Чон-Арык, Терек-Суу, Таласская, Панфилова, Строительная, Пригородная, Восточная, Фрунзе, Заводская, Гагарина), Джаны-Джер (микр. 1), Саз (улица Ынтымак) , Первомайское (район зернотока) , Орок (улица 2-я Кавказская) , Новониколаевка (улицы Комсомольская, 40 лет Киргизии, Октябрьская), Чуй (улицы Межевая, Карла Маркса, Бригадная, Линейная, Покровская, Октябрьская, Клубная);

9.00–18.00 — село Гроздь;



8.30–17.00 — город Кара-Балта (улицы Фурманова, Новороссийская, Федорова, Токтогула, Кирова, переулок Кирова).

Таласская область:

8.30–18.00 — село Жайылган.

Иссык-Кульская область:

9.00–17.00 - села Теплоключенка, Кереге-Таш, Сары-Камыш, Маман Долинка, Бостери, Дархан, Жениш, Кызыл-Туу, Боконбаево, Сары-Камыш и села возле Балыкчи, город Каракол (улица Токтогула, район школы имени Некрасова).

Ошская область:

9.00–17.00 — сельские управы Чон-Алай, Дарат-Коргон, Гульча, Мады, Шарк, Сары-Колот, Жоош, Кок-Жар, Кулатов.

Баткенская область: