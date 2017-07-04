19:58
+35
USD 69.37
EUR 78.93
RUB 1.18
Общество

5 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00–18.00 — район поликлиники № 5, улицы Кольбаева, Чолпон-Атинская, Правда, 26, 28, Шопокова, 24, 29, Усенбаева, 2, 3, Линейная, 3А, Шота Руставели, 101, Тулебердиева, переулки Ужгородский, Челябинский, пересечение улиц Исанова и Московской;
  • 9.00–17.00 — ж/м «Кок-Джар» (улица Кулмурзаева), «Городок Строителей», 11;
  • 9.00–19.00 — ж/м «Красный строитель» (улица Наманганская, Коллекторная, Адырская, Рабочая, переулок Адырский), улицы Луганская, переулок Каджисайский;
  • 9.00–14.00 — «Рабочий городок» (улицы Матыева, Алтымышева, переулок Веселый);
  • 14.00–17.00 — улицы Льва Толстого, Строительная, Островского, Алтымышева, Красная;
  • 9.00–14.00 — улицы Куренкеева, Кулиева, Малышева.

Чуйская область:

  • 9.00–17.00 — села Кок-Джар (улицы Конур Осмона, Карагул Акмат, Эгембаева), Арашан (улицы Молдобека, новостройка), Ленинское (улицы Виноградная, Алма-Атинская), Новопокровка (воинская часть п/я 2026) , Военно-Антоновка (улицы Западная, Фрунзе, Ленина, Южная, Токтогула, Дружбы, Комсомольская), Сокулук (улицы Кайназаровой, Пионерская, Звездная, Фрунзе, Интернациональная, Достук, Пионерская, Ошская);
  • села Новопавловка (улицы Мира, Чон-Арык, Терек-Суу, Таласская, Панфилова, Строительная, Пригородная, Восточная, Фрунзе, Заводская, Гагарина), Джаны-Джер (микр. 1), Саз (улица Ынтымак) , Первомайское (район зернотока) , Орок (улица 2-я Кавказская) , Новониколаевка (улицы Комсомольская, 40 лет Киргизии, Октябрьская), Чуй (улицы Межевая, Карла Маркса, Бригадная, Линейная, Покровская, Октябрьская, Клубная);
  • 9.00–18.00 — село Гроздь;

  • 8.30–17.00 — город Кара-Балта (улицы Фурманова, Новороссийская, Федорова, Токтогула, Кирова, переулок Кирова).

Таласская область:

  • 8.30–18.00 — село Жайылган.

Иссык-Кульская область:

  • 9.00–17.00 - села Теплоключенка, Кереге-Таш, Сары-Камыш, Маман Долинка, Бостери,  Дархан, Жениш, Кызыл-Туу, Боконбаево, Сары-Камыш и села возле Балыкчи, город Каракол (улица Токтогула, район школы имени Некрасова).

Ошская область:

  • 9.00–17.00 — сельские управы Чон-Алай, Дарат-Коргон, Гульча, Мады, Шарк, Сары-Колот, Жоош, Кок-Жар, Кулатов.

Баткенская область:

  • 9.00–17.00 — сельская управа Бирлик.
Ссылка:
просмотров: 226
Версия для печати
Материалы по теме
4 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
3 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
1 июля: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет
30 июня: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
29 июня: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет
28 июня: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет
27 июня: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
24 июня: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
23 июня: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
Водитель на комбайне сбил опору линии электропередачи
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Дело Текебаева. Алексей Модин не&nbsp;может ответить на&nbsp;вопросы подсудимого Дело Текебаева. Алексей Модин не может ответить на вопросы подсудимого
Чемпиону мира по&nbsp;кикбоксингу сделали операцию Чемпиону мира по кикбоксингу сделали операцию
Дело Текебаева. Омурбек Абдырахманов говорит, что ничего не&nbsp;слышал о&nbsp;$1&nbsp;миллионе Дело Текебаева. Омурбек Абдырахманов говорит, что ничего не слышал о $1 миллионе
Бизнес
Незабываемое лето с&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Иссык-Куле! Незабываемое лето с 4G LTE от MegaCom на Иссык-Куле!
Двойная скидка на&nbsp;покупку в&nbsp;&laquo;Светофоре&raquo;! Двойная скидка на покупку в «Светофоре»!
Совсем скоро! Главное музыкальное событие года&nbsp;&mdash; O!PEN AIR 2017 Совсем скоро! Главное музыкальное событие года — O!PEN AIR 2017
&laquo;Росинбанку&raquo; 4 года! «Росинбанку» 4 года!