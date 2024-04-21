22 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Алыкулова, Уркор, От-Араба, Саадак, Ашар, Лущихина), «Ак-Ордо» (квартал А), бульвар Эркиндик, 30, отрезки улиц Толстого, Гагарина, Новой, Мира, Фурманова, Севастопольской, Руставели, Славянской;
- 13.00-17.00 — проспект Дэн Сяопина, 10;
- 9.00-13.00 — проспект Дэн Сяопина, 4а;
- 9.00-15.00 — улица Тыныстанова, 62;
- 13.00-15.00 — отрезки улиц Московской, Тыныстанова, Власова;
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Умут» (улицы Умут-1 — Умут-24), «Тамырчи» (улица Тамырчи), село Пригородное (улицы Маяковского, Первомайская, Сибирская);
- 8.00-17.00 — отрезки улиц Боровской, Садаева, Тоголока Молдо, Орозбекова, Васильева, переулок Алтайский, улицы Профессора Зимы, Залкар, Улукман, Щербакова, Манаса, Умай-Эне, Шоола, Инсан, Жаш-Муун, Доолот, Алтын-Бак, Керээз, Санат, переулки Наримановский, Ак-Жалга, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-4 — Чуй-61, 1-5-я);
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Тулебердиева, Садаева, Кожобергенова, Ганди, переулки Витебский, Белоозерский;
- 12.00-14.00 — село Нижняя Ала-Арча (переулок Больничный, улицы Коллекторная, Короткая, Чагая);
- 14.00-17.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Садаева, Чуй-47, Чуй-48).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 10.00-17.00 — села Аламедин (улицы Горького, Набережная, Алма-Атинская, новостройка «Адилет»), Садовое (улицы Кара-Суйская, Мыканская, Медицинская), Ленинское (улицы Виноградная, Алма-Атинская, Восточная), Майское, Карла Маркса (улицы Молодежная, Молодая Гвардия, Звездная), Байтик, Сарбан, Башкара-Суу, Заречное;
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Крупской, МТФ, Сокулук, Ала-Арчинская, Пушкина, Полярная, Проектируемая), Комсомольское (улица Проектируемая), Сокулук (улицы Ошская, Фрунзе), Садовое (улицы Панфилова, Киргизская, Советская, Калинина, Почтовая, Пушкина, Октябрьская, Заводская, Степная, Южная, Гагарина, Матросова, 50 лет Октября), поселок Северный;
- 9.30-17.00 — село Первомайское (улицы Береговая, Ленина, Спортивная, Чмыря);
Жайылский РЭС
- 9.00-16.30 — села Ставрополовка, Степное, город Кара-Балта (улицы Кожомбердиева, Калининская, Шопокова, Горная, Шевченко, Дружбы, Оторбаева, Федорова, Кирова, Целинная, Молодежная, Стадионная, Фурманова, Космодемьянской, Токтогула, Свердлова, Рабочая, Горького, переулки Веселый, Базарный);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беловодское (улица Октябрьская, скважина), Сретенка, Кош-Тебе (улица Школьная), Ак-Суу (улицы Чернышевского, Чкалова, Энгельса, военный городок);
- 9.00-19.00 — село Телек (улица Школьная);
- 8.00-14.00 — село Беш-Терек (кошары);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Ленина, Северная, Комсомольская, Верхняя, Советская, Чапаева, Скупченко, Масалкина, Смаилова, Мичурина, Подгорная, переулки Ворошилова, Аптечный, Фабричный, Колхозный), город Каинда (улицы Молодежная, Трудовая, Лермонтова);
Токмакский РЭС
- 9.00-17.00 — Токмак (улицы Горького, Коммунальная, Мичурина, Островская, Абая, Победы, Логвиненко, Дунларова, Казахстанская, Гоголя, Вишневая, Герцена, улица Гагарина, 168);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — село Чуй (улица Октябрьская);
- 10.00-17.00 — село Чуй (улица Школьная);
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — Кант (1-й микрорайон, улицы 50 лет Октября, Гагарина, Абрикосова, Парковая, переулок Мирный, улицы 25-го партсъезда, Тагаева, 60 лет СССР, 60 лет ВЛКСМ, Меркулова, Кармышева), села Кировское (улицы Южная, Зеленая, Суворова, Авизова, Кутузова, Центральная, Полевая, Садовая, Юбилейная, Гагарина, Прудовая), Котовское, СТФ, дачи;
- 9.00-12.00 — Кант (улицы Пушкина, Джакыпова, Ванахуна, Чкалова, Полевая, Орджоникидзе, Энгельса, Гайдара, Щорса, Вишневая, Ленинградская);
- 13.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Садовая, Мичурина, Строительная);
Кеминский РЭС
- 9.00-13.00 — поселок Ак-Тюз (улица Фоменко);
- 9.00-17.00 — села Калмак-Ашуу (улица Боруева), Жаны-Алыш (улица Эгинчиева);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ивановка (кошары), Карагай-Булак (улица Гагарина).