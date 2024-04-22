23 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.30 — отрезки улиц Элебесова, Аул, 8 Марта;
- 9.00-17.00 — бульвар Эркиндик, 10, отрезки улиц Тыныстанова, Фатьянова, Горького, Исанова, Боконбаева, Коенкозова, Чокморова, жилмассива «Ак-Орго» (улица Алыкулова), «Ак-Ордо» (квартал А), «Керемет» (улицы Керемет-1, Керемет-2, Профсоюзная, Месароша, Эркин-Эл, Дыйкан), микрорайон «Достук» (улицы Достук 2-я, Достук 4-я), жилмассивы «Аска-Таш» (улица Аска-Таш 3-я), «Ак-Тилек» (улицы Ат-Ойнок, Тарагай, Чамгарак);
- 9.00-18.30 — жилмассив «Касым» (улицы Кайназаровой, Месароша, Профсоюзная, Салтанат, Ынтымак).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 10.00-17.00 — села Таш-Дебе (улицы Абыкан-Ата, Омурзакова, Кутманова, жилмассивы «32», «40 га»), Ленинское (улица Алма-Атинская, переулок Ключевой), Карла Маркса (улицы 22-го Партсъезда, Шоссейная, Ленина), Кок-Жар (улицы Уметалиева, Матыева, Алымбаева, Орок, Табылды, Нурманбетова, Тынчтык), Кара-Жыгач (улица Фрунзе), Восток (улицы Семетей, Курманбек, Набережная), Таш-Добо (улица Малиновка), Байтик, Кашка-Суу, Ак-Туз, Карла Маркса (улицы Набережная, Киевская, Шопокова, Киевская, Ленина, Панфилова, Веселая, Горького, Садовая, Звездная, Молодая Гвардия, Молодежная, Пионерская, Крупская, Фрунзе, Шоссейная), Лебединовка (проспекты Победы, Ленина, улицы Мамыркалиева, Лермонтова, Комсомольская, Советская, Северная, Горького, Восточная, Набережная, Ауэзова, Мичурина, Бокомбаева, Нарынская, Ошская, Чуйская, Манаса, Угловая, Таласская, Родниковая, Кирова, Калинина, 8 Марта, Луганская, Пионерская, 9 Мая, Чапаева, переулки Веселый, Победы, жилмассивы «Айкол», «28 га»);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Селекционное (улицы Достук, Арашан, Жаштык, Береке, Кум-Арык, Парковая, Проектируемая, Сары-Озон, Кипкалова, Первая Селекция, Средняя-Шорго, Кун-Туу, Вишневая, Степная, Ак-Буура, Ысык-Куль, Селекционная, Плодоовощная, Чам-Гаран, Таш-Рабат, Чатыр-Кол, Ак-Эмир, Ала-Арчинская, переулок Ала-Арчинской), Джаны-Джер (улицы Молодая Гвардия, 20-й хутор, Бакинская, Лесхоз, Дача-Су), поселок Взлетный (авиагородок);
- 9.30-17.00 — село Жыламыш (улицы Жыламыш, Нуркан, Школьная);
- 9.00-17.00 — села Кун-Туу (улицы Спортивная, Правда, Школьная, Сейдесембаева, Исмаила, Осмоналы, 60 лет Киргизии, Степная, Заводская, Проектируемая Момунжанова, тупики Момунжанова, Южный), Джал (улицы Интернациональная, Сатке, переулок Интернациональный, улицы Бакен-Ата, Сельсоветская, Асанбаева, Нижняя, тупик Нижний, улицы Гагарина, 50 лет СССР, 60 лет Киргизии, Проектируемая, Фрунзе, Весенняя, Школьная, Строительная, Шаршенова, Разная, Сулайманова), Сарбан (улицы Боромбай, Средняя, Адигине, Ибраимова, Проектируемая, Карасуйская, Тогуз-Булак, Жаны-Турмуш, Ново-Средняя, Средняя, переулок Средний), Новопавловка (улицы Курманджан Датки, Алимжан-Ата, Кудайберген-5, Проектируемая), Ак-Жол (улицы Новая Киргизская, Молодежная), Сокулук (улицы Мира, Лесная);
Жайылский РЭС
- 8.30-16.30 — села Эрик-Туу, Ири-Суу;
- 9.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Кожомбердиева, Фурманова, Шопокова, Федорова, Космодемьянской, Целинная, Кирова, Свердлова, Оторбаева, 3, 5, 7, Рабочая, переулок Базарный, улицы Октябрьская, Тольятти, Джамбула, Толстого, Энергетическая, 3, 3а, Кара-Балтинская, Железнодорожная), село Суусамыр;
- 9.00-17.00 — село Степное;
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беловодское (улица Северная), Ак-Суу (улицы Шолохова, Кузнецова, Прежевальского, Мира, Горная, Центральная), Беш-Терек (кошары), Сретенка;
Панфиловский РЭС
- 9.00-14.00 — села Чалдыбар (улицы Подгорная, Ленина, Верхняя, Ташкентская, Чапаева, Луговая, Советская, переулок Широкий, улицы Терновая, Мичурина), Чолок-Арык;
Токмакский РЭС
- 9.00-17.00 — город Токмак (улицы Джусупова, Комсомольская, Чапаева, Красная, Кропоткина, Красная, Пионерская, Челескина, Жантаева);
Чуйский РЭС
- 10.00-17.00 — село Чуй (улица Школьная);
- 9.00-17.00 — село Прогресс (улицы Дружба, Советская, Кадыр-Ата, Кыдырбаев Жусуп);
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — село Первомайское, город Кант (1-й микрорайон, 1-8, 12, 17, улицы Зеленая, Прудовая, Толстого, Полевая, Московского, Морозова, Ломоносова, Кирпичная, Карла Маркса, Новостройка, Коминтерна, Ворошилова, Школьная, Восточная, Кутузова, Почтовая, Мичурина, Шмелева, Меркулова, Гастелло, Куренкеева, Гризодубова, Комсомольская, Шолохова, Гагарина, Пушкина, Октябрьская, Калинина, Джакыпова, Ванахуна, Чкалова, Куйбышева, Садовая, Нахимова, Молодежная, Микояна, Центральная, 60 лет ВЛКСМ, Герцена, Крупская, Некрасова, Люксембург, Буслаева, Южная, Чуйская, Свердлова, Тельмана, Чехова, Иваницина, Тоголока Молдо, Матросова);
- 13.00-17.00 — село Новопокровка (улица Токтогула);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кашкелен (улица Егинбаева), Шабдан, Калмак-Ашуу, Тар-Суу, Боролдой (улицы Манаса, Фрунзе, Южная, Интернациональная).
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Карагай-Булак (улицы Гагарина, курорт «Иссык-Ата»), Кенеш (улица Кочкорбаева).