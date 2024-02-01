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Общество

Если отключили свет. Телефоны энергетиков по Бишкеку и областям Кыргызстана

Редакция 24.kg собрала основные номера телефонов колл-центра ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», а также филиалов компании — предприятий электрических сетей, куда можно позвонить в случае отключения света в вашем городе или районе.

Круглосуточный колл-центр:

  • 105; 1209;
  • +996772001209;
  • +996702001209;
  • +996556001209 (WhatsApp).

Бишкек

Бишкекское предприятие электрических сетей:

  • Телефон +996312530084.

Районные электрические сети:

  • Восточный РЭС: +996312976754;
  • Западный РЭС: +996312683835;
  • Северный РЭС: +996312986674.

Чуйская область

Чуйское предприятие электрических сетей:

  • Телефон +996312338503.

Районные электрические сети:

  • Панфиловский РЭС: +996313751362;
  • Жайылский РЭС: +996313365555;
  • Московский РЭС: +996313152242;
  • Сокулукский РЭС: +996313454475;
  • Аламединский РЭС: +996312339163;
  • Кантский РЭС: +996313252387;
  • Иссык-Атинский РЭС: +996313242242;
  • Чуйский РЭС: +996313867013, +996313867015;
  • Токмакский РЭС: +996313832705, +996313832706;
  • Кеминский РЭС: +996313570093.

Таласская область

Таласское предприятие электрических сетей:

  • Телефон +996342253605.

Районные электрические сети:

  • Бакай-Атинский РЭС: +996345732120;
  • Горсеть: +996342252116, +996342256150, +996342252210;
  • Таласский РЭС: +996342258417;
  • Айтматовский РЭС: +996342260151, +996345660097;
  • Манасский РЭС: +996345922726, +996342219730.

Ошская область

Ошское предприятие электрических сетей:

  • Телефон +996322282515.

Районные электрические сети:

  • Энергосбыт Оша: +996322285622, +996322285623;
  • Чон-Алайский РЭС: +996323722138;
  • Кара-Кульджинский РЭС: +996323950442;
  • Ошский РЭС: +996322281035;
  • Араванский РЭС: +996323154082;
  • Узгенский РЭС: +996323357113;
  • Алайский РЭС: +996323154082;
  • Ноокатский РЭС: +996323051109;
  • Кара-Суйский РЭС: +996323251158.

Джалал-Абадская область

Джалал-Абадское предприятие электрических сетей:

  • Телефон +996372251350.

Районные электрические сети:

  • Аксыйский РЭС: +996372260174;
  • Ала-Букинский РЭС: +996372260168;
  • Базар-Коргонский РЭС: +996372260282;
  • Джалал-Абадский РЭС: +996372256376, +996372253120;
  • Кара-Кульский РЭС: +996372251211, +996372260278;
  • Кок-Артский РЭС: +996372260278, +996372232239;
  • Майлуу-Суйский РЭС: +996374452277;
  • Ноокенский РЭС: +996372260176;
  • Сузакский РЭС: +996372260637;
  • Таш-Кумырский РЭС: +996372260360;
  • Токтогульский РЭС: +996372260276;
  • Чаткальский РЭС: +996372260352.

Баткенская область

Баткенское предприятие электрических сетей:

  • Телефон 0362250612.

Районные электрические сети:

  • Баткенский РЭС: +996362250612;
  • Кызыл-Кийский РЭС: +996365750252;
  • Кадамджайский РЭС: +996365750267;
  • Сулюктинский РЭС: +996365350147;
  • Лейлекский РЭС: +996365650285;
  • Баткенское ПЭС: +996362250628.

Нарынская область

Нарынское предприятие электрических сетей:

  • Телефон 0352251273.

Районные электрические сети:

  • Нарынский РЭС: +996352252343;
  • Тянь-Шаньский РЭС: +996352251739;
  • Ат-Башинский РЭС: +996353460093;
  • Ак-Талинский РЭС: +996353792584;
  • Кочкорский РЭС: +996353560079;
  • Джумгальский РЭС: +996353623473;
  • Тогуз-Тороуский РЭС: +996373850143.

Иссык-Кульская область

Иссык-Кульское предприятие электрических сетей

  • Телефон +996392242453.

Районные электрические сети:

  • Каракольский РЭС: +996392250598;
  • Джети-Огузский РЭС: +996394651250;
  • Тонский РЭС: +996394791264;
  • Балыкчинский РЭС: +996394440876;
  • Чолпон-Атинский РЭС: +996394362190;
  • Тюпский РЭС: +996394526246;
  • Ак-Суйский РЭС: +996394891365.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285616/
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