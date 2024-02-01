Если отключили свет. Телефоны энергетиков по Бишкеку и областям Кыргызстана

Редакция 24.kg собрала основные номера телефонов колл-центра ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», а также филиалов компании — предприятий электрических сетей, куда можно позвонить в случае отключения света в вашем городе или районе.
Круглосуточный колл-центр:
- 105; 1209;
- +996772001209;
- +996702001209;
- +996556001209 (WhatsApp).
Бишкек
Бишкекское предприятие электрических сетей:
- Телефон +996312530084.
Районные электрические сети:
- Восточный РЭС: +996312976754;
- Западный РЭС: +996312683835;
- Северный РЭС: +996312986674.
Чуйская область
Чуйское предприятие электрических сетей:
- Телефон +996312338503.
Районные электрические сети:
- Панфиловский РЭС: +996313751362;
- Жайылский РЭС: +996313365555;
- Московский РЭС: +996313152242;
- Сокулукский РЭС: +996313454475;
- Аламединский РЭС: +996312339163;
- Кантский РЭС: +996313252387;
- Иссык-Атинский РЭС: +996313242242;
- Чуйский РЭС: +996313867013, +996313867015;
- Токмакский РЭС: +996313832705, +996313832706;
- Кеминский РЭС: +996313570093.
Таласская область
Таласское предприятие электрических сетей:
- Телефон +996342253605.
Районные электрические сети:
- Бакай-Атинский РЭС: +996345732120;
- Горсеть: +996342252116, +996342256150, +996342252210;
- Таласский РЭС: +996342258417;
- Айтматовский РЭС: +996342260151, +996345660097;
- Манасский РЭС: +996345922726, +996342219730.
Ошская область
Ошское предприятие электрических сетей:
- Телефон +996322282515.
Районные электрические сети:
- Энергосбыт Оша: +996322285622, +996322285623;
- Чон-Алайский РЭС: +996323722138;
- Кара-Кульджинский РЭС: +996323950442;
- Ошский РЭС: +996322281035;
- Араванский РЭС: +996323154082;
- Узгенский РЭС: +996323357113;
- Алайский РЭС: +996323154082;
- Ноокатский РЭС: +996323051109;
- Кара-Суйский РЭС: +996323251158.
Джалал-Абадская область
Джалал-Абадское предприятие электрических сетей:
- Телефон +996372251350.
Районные электрические сети:
- Аксыйский РЭС: +996372260174;
- Ала-Букинский РЭС: +996372260168;
- Базар-Коргонский РЭС: +996372260282;
- Джалал-Абадский РЭС: +996372256376, +996372253120;
- Кара-Кульский РЭС: +996372251211, +996372260278;
- Кок-Артский РЭС: +996372260278, +996372232239;
- Майлуу-Суйский РЭС: +996374452277;
- Ноокенский РЭС: +996372260176;
- Сузакский РЭС: +996372260637;
- Таш-Кумырский РЭС: +996372260360;
- Токтогульский РЭС: +996372260276;
- Чаткальский РЭС: +996372260352.
Баткенская область
Баткенское предприятие электрических сетей:
- Телефон 0362250612.
Районные электрические сети:
- Баткенский РЭС: +996362250612;
- Кызыл-Кийский РЭС: +996365750252;
- Кадамджайский РЭС: +996365750267;
- Сулюктинский РЭС: +996365350147;
- Лейлекский РЭС: +996365650285;
- Баткенское ПЭС: +996362250628.
Нарынская область
Нарынское предприятие электрических сетей:
- Телефон 0352251273.
Районные электрические сети:
- Нарынский РЭС: +996352252343;
- Тянь-Шаньский РЭС: +996352251739;
- Ат-Башинский РЭС: +996353460093;
- Ак-Талинский РЭС: +996353792584;
- Кочкорский РЭС: +996353560079;
- Джумгальский РЭС: +996353623473;
- Тогуз-Тороуский РЭС: +996373850143.
Иссык-Кульская область
Иссык-Кульское предприятие электрических сетей
- Телефон +996392242453.
Районные электрические сети:
- Каракольский РЭС: +996392250598;
- Джети-Огузский РЭС: +996394651250;
- Тонский РЭС: +996394791264;
- Балыкчинский РЭС: +996394440876;
- Чолпон-Атинский РЭС: +996394362190;
- Тюпский РЭС: +996394526246;
- Ак-Суйский РЭС: +996394891365.