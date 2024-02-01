Если отключили свет. Телефоны энергетиков по Бишкеку и областям Кыргызстана

Редакция 24.kg собрала основные номера телефонов колл-центра ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», а также филиалов компании — предприятий электрических сетей, куда можно позвонить в случае отключения света в вашем городе или районе.

Круглосуточный колл-центр: 105; 1209;

+996772001209;

+996702001209;

+996556001209 (WhatsApp).

Бишкек Бишкекское предприятие электрических сетей: Телефон +996312530084. Районные электрические сети: Восточный РЭС: +996312976754;

Западный РЭС: +996312683835;

Северный РЭС: +996312986674.

Чуйская область

Чуйское предприятие электрических сетей: Телефон +996312338503. Районные электрические сети: Панфиловский РЭС: +996313751362;

Жайылский РЭС: +996313365555;

Московский РЭС: +996313152242;

Сокулукский РЭС: +996313454475;

Аламединский РЭС: +996312339163;

Кантский РЭС: +996313252387;

Иссык-Атинский РЭС: +996313242242;

Чуйский РЭС: +996313867013, +996313867015;

Токмакский РЭС: +996313832705, +996313832706;

Кеминский РЭС: +996313570093.

Таласская область Таласское предприятие электрических сетей: Телефон +996342253605. Районные электрические сети: Бакай-Атинский РЭС: +996345732120;

Горсеть: +996342252116, +996342256150, +996342252210;

Таласский РЭС: +996342258417;

Айтматовский РЭС: +996342260151, +996345660097;

Манасский РЭС: +996345922726, +996342219730.

Ошская область

Ошское предприятие электрических сетей: Телефон +996322282515. Районные электрические сети: Энергосбыт Оша: +996322285622, +996322285623;

Чон-Алайский РЭС: +996323722138;

Кара-Кульджинский РЭС: +996323950442;

Ошский РЭС: +996322281035;

Араванский РЭС: +996323154082;

Узгенский РЭС: +996323357113;

Алайский РЭС: +996323154082;

Ноокатский РЭС: +996323051109;

Кара-Суйский РЭС: +996323251158.

Джалал-Абадская область Джалал-Абадское предприятие электрических сетей: Телефон +996372251350. Районные электрические сети: Аксыйский РЭС: +996372260174;

Ала-Букинский РЭС: +996372260168;

Базар-Коргонский РЭС: +996372260282;

Джалал-Абадский РЭС: +996372256376, +996372253120;

Кара-Кульский РЭС: +996372251211, +996372260278;

Кок-Артский РЭС: +996372260278, +996372232239;

Майлуу-Суйский РЭС: +996374452277;

Ноокенский РЭС: +996372260176;

Сузакский РЭС: +996372260637;

Таш-Кумырский РЭС: +996372260360;

Токтогульский РЭС: +996372260276;

Чаткальский РЭС: +996372260352.

Баткенская область Баткенское предприятие электрических сетей: Телефон 0362250612. Районные электрические сети: Баткенский РЭС: +996362250612;

Кызыл-Кийский РЭС: +996365750252;

Кадамджайский РЭС: +996365750267;

Сулюктинский РЭС: +996365350147;

Лейлекский РЭС: +996365650285;

Баткенское ПЭС: +996362250628.

Нарынская область Нарынское предприятие электрических сетей: Телефон 0352251273. Районные электрические сети: Нарынский РЭС: +996352252343;

Тянь-Шаньский РЭС: +996352251739;

Ат-Башинский РЭС: +996353460093;

Ак-Талинский РЭС: +996353792584;

Кочкорский РЭС: +996353560079;

Джумгальский РЭС: +996353623473;

Тогуз-Тороуский РЭС: +996373850143.