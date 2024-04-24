В Бишкеке завтра у более чем 5 тысяч должников отключат электричество

В столице завтра счетчики АИИСКУЭ дистанционно отключат электричество у более 5,1 тысячи бытовых абонентов за дебиторскую задолженность. Об этом сообщает Бишкекское предприятие в соцсетях.

БПЭС призывает горожан оплатить счета за электроэнергию своевременно.

По их данным, на сайте предприятия функционирует рубрика «Баланс абонента», с помощью которой можно в любой момент увидеть состояние лицевого счета. Бытовые абоненты могут узнать свой баланс через мобильное приложение «Мой свет». Также абоненты могут обратиться в круглосуточный кол-центр по номерам: 1209, 105, 0772/0702/0556001209 или написать сообщение на номер WhatsApp 0556001209.

Абоненты могут оплатить счета за электроэнергию через платежные терминалы, электронные кошельки, в кассах банков, а также в ОАО «Кыргызпочтасы».