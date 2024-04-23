24 апреля: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Чуйская область
Аламединский РЭС
- 10.00-17.00 — села Арашан (улицы Проектируемая, Новостройка, Спортивная, Байчечекей), Лебединовка (улицы Набережная, жилмассивы «32 га», «40 га», «Восход»), Таш-Дебе (улица Больничная), Ленинское (улицы Набережное, Алма-Атинская, Федченко), Карла Маркса (улицы Молодежная, Молодая Гвардия, Звездная), Восток (улица Молодежная), Оскон-Ордо (улица Абдивалий);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ак-Жол (улицы Госпитомник, Дачная, Дорожная, Набережная, Фрунзе, Кормовик, Школьная, переулок Школьный), Манас (улицы Ломоносова, Пушкина, Высоцкого), Сокулук (улицы 27-го Партсъезда), Военно-Антоновка (улица Токтогула, тупик Токтогула), Новопавловка (улицы Комсомольская, Колхозная, Кирова, Советская, Южная, Садовая, Ала-Арчинская, Лавровых, Ворошилова, Почтовая, Громовой, Фрунзе, Бейшеналиевой, Чапаева, Учительская, Баетова, Ахунбаева, Димитрова, Манаса, Маяковского, Проектируемая, Железнодорожная, Свердлова, Кара-Жыгач, Кара-Буура, Степная, Гоголя, Таласская, Северная, Ынтымак, Ай-Коль, Дуйшембиева, Чон-Арык, Манаса, Азия-Ордо, Кара-Шоро, Абшыр-Ата, Сары-Челек, Сон-Кол, Эне-Сай, Кызыл-Жар, Сары-Озон, Чолпон-Ата, Ак-Шоола, Баян, Хан-Тенири, Нур-Заман, Жангир Аппаз, Жаштык, Маматемин-Ата, Сулайман-Тоо, Кызыл-Кыя, Керме-Тоо, Линия-1, Фрунзе, Деповская, Школьная, Мектеп, Актилек, Нур, Акиш Темирбек, Тасма, Ийгилик, МТФ-2, Кыргызстан, Адилет, Эргеш-Ата, Алтын-Казык, Жетиген, Арсланбап, Досиева, жилмассив «Алтын-Ордо»), Терт-Куль (улицы Западная, Советская, Центральная, Новая);
- 9.30-17.00 — села Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Сурабалды, Крупской, Тоголок, Бира, Мира, Шамши, Кашка-Суу, Сураналы, Ноорузбая, Кайназаровой, Шопокова, Оторова, Иманкулова, Жаны Турмуш, Новая, Омурбека);
Жайылский РЭС
- 9.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Тимирязева, Кара-Балтинская, переулок Вокзальный, улицы Вокзальная, Кожомбердиева, Фурманова, Шопокова, Федорова, Космодемьянской, Целинная, Кирова, Свердлова, Оторбаева, 3, 5, 7, Рабочая, переулок Базарный);
- 9.00-17.00 — село Сарго.
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Шолохова), Кош-Дебе (улица Школьная), Ак-Суу (овощехранилище), Александровка (улицы Молодежная, Сокулукская, Масанчина, Северная, Октябрьская);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Вознесеновка (улицы Комсомольская, Фрунзе, Ленина, Калинина, Октябрьская), Чалдыбар (улица Советская, переулок Широкий);
- 8.00-17.00 — село Ровное;
Токмакский РЭС
- 9.00-17.00 — город Токмак (улицы Мельничная, Вольцовая, Мичурина, Логвиненко, Победы, Трясина, Герцена);
Чуйский РЭС
- 9.00-19.00 — села Арал, Ак-Бешим, Заказник;
- 9.00-17.00 — село Маданият (улицы Мукаш-Ата, Ажике);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — село Милянфан (промзона);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Калмак-Ашуу (улица Боруева), Жаны-Алыш (улица Молдо), Боролдой (улица Ленина);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ивановка (улица Ильина), Карагай Булак (улица Арашан).