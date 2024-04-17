18 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 28 (1-2-й подъезды), проспект Дэн Сяопина, 1а, улицы Рыскулова, Заводской поселок, Тыныстанова (от улицы Баялинова до БЧК), Кирпичная, Абыкадырова, Древесная, переулок Эстонский;

9.30-13.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Исакеева, Кожояр, Кадыр-Аке, Кемин);

9.00-12.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Ташрабат, Тогуз-Канат), «Ала-Арча» (улицы Абаданова, Ишентай), «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Матисакова, Садырбаева);

9.00-17.00 — улицы Кустанайская, Белгородская, Алыкулова, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Бердиева, Ойсул-Ата, Жайыла Баатыра), «Дордой-2» (улицы 1-8-я);

13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кривоносова, Ойсул-Ата, Чортекова, Бердибаева, Кара-Кужур, Садыбакасова, Он-Арча), улица Нарвская, 80, 86;

9.00-13.00 — улица Лумумбы, 143, отрезки улиц Атбашинской, Баялинова, Ганди, Урицкого, Учкурганской;

13.30-16.00 — село Пригородное (улицы Первомайская, Маяковского);

10.00-14.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Западная, Коллекторная, Короткая, Чагая, Полярный переулок);

8.00-17.00 — жилмассивы «Керемет» (улицы Керемет-1, Керемет-2, Профсоюзная, Месароша, Эркин-Эл, Дыйкан), «Аска-Таш» (улица Аска-Таш-3), микрорайон «Достук» (улицы 2-я, 4-я);

9.00-11.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Тихая, Кыргызская, Логвиненко, Новая, Коллекторная, Панфилова, Заводская, Школьная, Фрунзе, Весенняя, Белинского, Чагая, Южная, Полевая, Адырская, Курманалиева, Мира, Солнечная, Трудовая, Дружбы, переулки Колхозный, Школьный, Советский, Заводской, Весенний).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

10.00-17.00 — села Ленинское (улицы Алма-Атинская, Дружная), Карла Маркса (улицы Молодежная, Молодая Гвардия, Звездная), Байтик (улицы Новостройка, Эшмамбета, Суюмбаева, Раимбекова, Дружбы, Ала-Арчинская, Береговая, Сейтека, Байтик, переулок Молодежный, жилмассив «Ынтымак»), Лебединовка (проспект Победы, улицы Набережная, Комсомольская, «Городок энергетиков»), Кайырма (переулок Западный, школа, детсад), ГЭС-5, Дачное;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Конок, Проектируемая, Шаршембая, Бекбоева, Кенжебека, Табышалиева, Якупбаева, Жылжымышева), Токбай, Кызыл-Туу, Новопавловка (улицы Баетова, Панфилова, Талас, Терек-Суу), Ак-Жол (улицы Победы, Суйская, Токтогула, Шопокова), Сокулук (улицы Пионерская, Мира), Садовое (улицы Панфилова, Киргизская, Советская, Калинина, Почтовая, Пушкина, Октябрьская, Заводская, Степная, Южная, Гагарина, Матросова, 50 лет Октября), поселок Северный;

11.00-16.00 — село Новопавловка (улицы Луговая, Степная, Корсаковых, Северная, Колхозная, Крупской, Фрунзе, Учительская, Ала-Арчинская, Садовая, Ворошилова, Лавровых);

9.30-17.00 — село Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Сурабалды, Крупской, Тоголока, Бира, Мира, Шамши, Кашка-Суу, Сураналы, Ноорузбая, Новая, Кайназарова, Шопокова, Оторова, Иманкулова, Жаны Турмуш, Омурбека);

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — село Новониколаевка (улицы Колхозная, Киргизская, Ново-Садовая, Кирова, Свердлова, Мира, Пушкина, Молодежная, Фрунзе, Первомайская, Южная, Школьная, Западная, Черемушки, Московская, Автомобилистов), город Кара-Балта (улицы Береговая, Тимирязева, Мичурина, Громова, Учительская, Первомайская, Суворова, Орджоникидзе, Луговая, Кошевого, Тихая, Кооперативная, Интернациональная, Киргизская, Полевая, Дорожная, Степная, Чапаева, Грибоедова, 50 лет Киргизии, Оборонная, Ключевая, Комсомольская, Чуйская, Тулебердиева);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Сретенка (улица Крупской, кошары), Садовое (улица Комсомольская), Ак-Суу (улица Заречная), Кош-Тобо, Петровка (улица Беш-Терекская), Александровка (улица Гагарина);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Северная, Советская, Чапаева, Ленина, переулки Аптечный, Клубный), Вознесеновка;

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (улицы Комсомольская, Заводская, Тургенева, Жантаева, Тоголока Молдо, Шамсинская, Панфилова, Северная, Гравийная);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Чуй (улица Гагарина);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Милянфан (улицы Ленина, Речная, Молодежная, Фрунзе, Школьная, Пионерская, Ванахуна, Гагарина, Хаваза, Западная, Конечная), Нижний Норус (улицы Ленина, Бокомбаева, Сарбагышова), город Кант (улицы Октябрьская, Матросова, Куренкеева);

Кеминский РЭС