18 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 28 (1-2-й подъезды), проспект Дэн Сяопина, 1а, улицы Рыскулова, Заводской поселок, Тыныстанова (от улицы Баялинова до БЧК), Кирпичная, Абыкадырова, Древесная, переулок Эстонский;
- 9.30-13.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Исакеева, Кожояр, Кадыр-Аке, Кемин);
- 9.00-12.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Ташрабат, Тогуз-Канат), «Ала-Арча» (улицы Абаданова, Ишентай), «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Матисакова, Садырбаева);
- 9.00-17.00 — улицы Кустанайская, Белгородская, Алыкулова, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Бердиева, Ойсул-Ата, Жайыла Баатыра), «Дордой-2» (улицы 1-8-я);
- 13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кривоносова, Ойсул-Ата, Чортекова, Бердибаева, Кара-Кужур, Садыбакасова, Он-Арча), улица Нарвская, 80, 86;
- 9.00-13.00 — улица Лумумбы, 143, отрезки улиц Атбашинской, Баялинова, Ганди, Урицкого, Учкурганской;
- 13.30-16.00 — село Пригородное (улицы Первомайская, Маяковского);
- 10.00-14.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Западная, Коллекторная, Короткая, Чагая, Полярный переулок);
- 8.00-17.00 — жилмассивы «Керемет» (улицы Керемет-1, Керемет-2, Профсоюзная, Месароша, Эркин-Эл, Дыйкан), «Аска-Таш» (улица Аска-Таш-3), микрорайон «Достук» (улицы 2-я, 4-я);
- 9.00-11.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Тихая, Кыргызская, Логвиненко, Новая, Коллекторная, Панфилова, Заводская, Школьная, Фрунзе, Весенняя, Белинского, Чагая, Южная, Полевая, Адырская, Курманалиева, Мира, Солнечная, Трудовая, Дружбы, переулки Колхозный, Школьный, Советский, Заводской, Весенний).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 10.00-17.00 — села Ленинское (улицы Алма-Атинская, Дружная), Карла Маркса (улицы Молодежная, Молодая Гвардия, Звездная), Байтик (улицы Новостройка, Эшмамбета, Суюмбаева, Раимбекова, Дружбы, Ала-Арчинская, Береговая, Сейтека, Байтик, переулок Молодежный, жилмассив «Ынтымак»), Лебединовка (проспект Победы, улицы Набережная, Комсомольская, «Городок энергетиков»), Кайырма (переулок Западный, школа, детсад), ГЭС-5, Дачное;
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Конок, Проектируемая, Шаршембая, Бекбоева, Кенжебека, Табышалиева, Якупбаева, Жылжымышева), Токбай, Кызыл-Туу, Новопавловка (улицы Баетова, Панфилова, Талас, Терек-Суу), Ак-Жол (улицы Победы, Суйская, Токтогула, Шопокова), Сокулук (улицы Пионерская, Мира), Садовое (улицы Панфилова, Киргизская, Советская, Калинина, Почтовая, Пушкина, Октябрьская, Заводская, Степная, Южная, Гагарина, Матросова, 50 лет Октября), поселок Северный;
- 11.00-16.00 — село Новопавловка (улицы Луговая, Степная, Корсаковых, Северная, Колхозная, Крупской, Фрунзе, Учительская, Ала-Арчинская, Садовая, Ворошилова, Лавровых);
- 9.30-17.00 — село Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Сурабалды, Крупской, Тоголока, Бира, Мира, Шамши, Кашка-Суу, Сураналы, Ноорузбая, Новая, Кайназарова, Шопокова, Оторова, Иманкулова, Жаны Турмуш, Омурбека);
Жайылский РЭС
- 9.00-16.30 — село Новониколаевка (улицы Колхозная, Киргизская, Ново-Садовая, Кирова, Свердлова, Мира, Пушкина, Молодежная, Фрунзе, Первомайская, Южная, Школьная, Западная, Черемушки, Московская, Автомобилистов), город Кара-Балта (улицы Береговая, Тимирязева, Мичурина, Громова, Учительская, Первомайская, Суворова, Орджоникидзе, Луговая, Кошевого, Тихая, Кооперативная, Интернациональная, Киргизская, Полевая, Дорожная, Степная, Чапаева, Грибоедова, 50 лет Киргизии, Оборонная, Ключевая, Комсомольская, Чуйская, Тулебердиева);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сретенка (улица Крупской, кошары), Садовое (улица Комсомольская), Ак-Суу (улица Заречная), Кош-Тобо, Петровка (улица Беш-Терекская), Александровка (улица Гагарина);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Северная, Советская, Чапаева, Ленина, переулки Аптечный, Клубный), Вознесеновка;
Токмакский РЭС
- 9.00-17.00 — Токмак (улицы Комсомольская, Заводская, Тургенева, Жантаева, Тоголока Молдо, Шамсинская, Панфилова, Северная, Гравийная);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — село Чуй (улица Гагарина);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Милянфан (улицы Ленина, Речная, Молодежная, Фрунзе, Школьная, Пионерская, Ванахуна, Гагарина, Хаваза, Западная, Конечная), Нижний Норус (улицы Ленина, Бокомбаева, Сарбагышова), город Кант (улицы Октябрьская, Матросова, Куренкеева);
Кеминский РЭС
- 9.00-16.00 — села Калмак-Ашуу (улица Боруева), Кашкелен (улица Эгинбаева);
- 9.00-17.00 — села Кызыл Октябрь (улица Шаповалова), Кичи-Кемин (ущелье Чон-Кыргоол).