Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Пока Москва страдает от небывалых дождей, в Бишкеке стоит невыносимая жара. Расслабляться не приходится: во вторник, 4 июля, в столице Кыргызстана +37 и без осадков. Полный прогноз погоды по стране можете найти тут.

Выходить на улицу без особой надобности в такую погоду не рекомендует никто: ни медики, ни здравый смысл. К сожалению, нам нечем вас порадовать, температура воздуха на этой неделе будет только расти и к выходным достигнет максимума. Берегите себя! И обязательно посмотрите в нашем материале, как избежать солнечного удара.

Перекрытые дороги

Перекрывают движение по Боомскому ущелью. Мера вынужденная и временная: производят спуск камней с 9.00 до 17.00 на 131-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт.

По-прежнему закрыта улица Тыныстанова (от Киевской до Токтогула).

Ремонт теплосети по улице Калыка Акиева (от Чокморова до Токтогула и от Киевской до проспекта Чуй) продолжается, движение транспорта ограничено.

Закрыт и участок улиц Скрябина (от Байтика Баатыра до Тыныстанова) и Тыныстанова (от Медерова до Скрябина).

Отрезок улицы Калинина (от Кольбаева до Салиева) открыли для проезда, дорогу здесь отремонтировали.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

По традиции утром и вечером возникнут проблемы при проезде проспекта Манаса из-за движения кортежей.

Отключение света, газа, воды

В некоторых районах Бишкека, Чуйской и Таласской областей возможны перебои с энергоснабжением. Посмотрите здесь, не коснутся ли вас отключения света.

Газа не будет:

- по проспекту Жибек Жолу (№№ 135-153);

- в переулке Черкесского (№2);

- по улице Куликовской (№№ 34,36).

Люди, которые меняли мир

В такую жару даже простая мысль о снеге и ледниках как-то приятна, а особенно о самой высокой точке на планете. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Эверест назван именно так?

Имя пику присвоили в честь ученого, под руководством которого были зафиксированы высочайшие горные вершины Гималаев — Джорджа Эвереста. И родился он 4 июля 1790 года в Уэльсе.

Фото из Интернета. Джордж Эверест

Знаете, а ведь Эверест был против присвоения своего имени самой высокой точке мира. Может, потому что он зафиксировал горные вершины Гималаев без измерения высоты, а может, и нет, доподлинно мы уже никогда не узнаем.

Кстати, в Непале высочайшую из гор называли Сагарматха — «Небесная вершина».

4 июля 1930 года родился один из ярчайших представителей советского кинематографа Фрунзик Мкртчян. Тот самый дядя «кавказской пленницы» Джабраил и шофер из «Мимино». Он не играл главных ролей, но имя гениального актера известно каждому.





А имя ему дали в честь героя гражданской войны Михаила Фрунзе.

Памятные даты

152 года назад — 4 июля 1862-го — вышло в свет первое издание книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Настоящее имя автора — Чарльз Доджсон.

Фото из Интернета. Оригинальная иллюстрация сэра Джона Тенниела.

За несколько лет до этого во время пикника математик Доджсон начал рассказывать дочери своего начальника Алисе Лидделл историю о девочке, побежавшей вслед за кроликом в Страну чудес. Десятилетняя девочка настояла, чтобы он записал всю историю. Так и появилась на свет «та самая Алиса».

Помните Шляпника из сказки? Да-да, того самого — рассеянного, эксцентричного и экстравагантного. В это трудно поверить, но в первой версии книги его не было.

К слову, Шляпник был не единственным персонажем, которого не было в первоначальном варианте «Алисы». Чеширский кот тоже появился позднее.

Первую экранизацию сказки сняли в 1903 году. На начало века это был самый длинный фильм, сделанный в Великобритании. Единственная сохранившаяся копия фильма длится 8 минут, и мы ее для вас нашли.





В последующем вышло множество экранизаций книги. Но вот уж никогда вы не догадаетесь, что аналогии с «Алисой» есть и в множестве современных фильмов, в которых этого ждешь меньше всего.

Хотите, удивим вас? Отсылка к «Алисе в Стране чудес» была даже в «Матрице».

Неожиданно, правда? Помните фразу из фильма: «Следуй за белым кроликом»? Так вот это аналогия со сказкой Кэрролла. А еще Морфеус предлагает Нео две пилюли. Выбрав правильную, герой узнает, «насколько глубока эта кроличья нора». А на лице Морфеуса появляется улыбка Чеширского кота.

Вы можете не верить, но аналогии с «Алисой в Стране чудес» были и в фильме ужасов про зомби-апокалипсис «Обитель зла».

Серьезно! Сейчас докажем. Какое имя было у центрального компьютера? «Красная королева» — ничего не напоминает? А еще действие вируса и антивируса испытывали на белом кролике.

Ну и, конечно, каждый из нас не раз использовал в своем обиходе выражение «все чудесатее и чудесатее» (тут вы уж точно не отвертитесь).

Мы очень любим приключения Алисы (кто бы и что ни говорил) и не смогли найти еще одно событие, которое бы нас сегодня захватило. Ну, пожалуй, кроме этого.

4 июля, когда Солнце находится в 13-м градусе созвездия Рака, отмечают праздник Тиштара.

Это Небесный воин, Страж времени. Он хранит будущее от вторжения зла. С ним связана победа над страхами. Тиштар покровительствует наукам, космосу и может дать ключи к открытию их тайн. Зороастрийцы считали, что Тиштар связан со звездой Сириус.

Да здравствуют абсурд и непонятность.

Куда сходить

Культура

Желающие похудеть и просто любители здорового образа жизни, вам сегодня сюда:

— в 6-м микрорайоне (здание автомойки «Атмосфера») состоится мастер-класс по Kangoo. Уникальность кангоо заключается в том, что занятие проводится в специальных ботинках — джамперах. За одно занятие можно сжечь от 800 до 1000 ккал. Звучит заманчиво. Начало в 19.00.

Кстати, вы все еще попадаете на несколько выставок, которые проходят в Бишкеке. Какие именно, смотрите в нашей афише на неделю.

Спорт

В Бишкеке продолжаются соревнования по футзалу, их можно посмотреть в ФОК «Газпром». Начало в 20.00.

Спортивный календарь на неделю можно посмотреть здесь.

А это будет интересно журналистам и экспертам

— 07.30, отъезд от Филармонии — пресс-тур, посвященный повышению осведомленности общественности о мерах улучшения управления пастбищами, повышению знаний о ходе реформы управления пастбищами;

— 09.00, отель Park Hotel — круглый стол «Обсуждение текущего состояния, проблем, перспектив и реформ в энергетическом секторе Кыргызской Республики»;

— 09.30, Первомайский районный суд — заседание по делу Омурбека Текебаева;

— 09.30, Первомайский районный суд — заседание по делу Алмамбета Шыкмаматова;

— 10.00, отъезд от здания УПМ ГУВД Бишкека — очередной рейд по проверке технического состояния общественного транспорта, соблюдения водителями правил дорожного движения и других требований, обозначенных в правилах пассажирских перевозок;

— 10.30, Свердловский районный суд — заседание по делу бывшего владельца издательского дома «Вечерний Бишкек» Александра Кима;

— 11.00, ИА «24.kg» — пресс-конференция «Дело об убийстве не могли раскрыть три года. И вдруг…»;

— 11.00, офис ОАО «Гарантийный фонд» — пресс-конференция по итогам деятельности ОАО по оказанию содействия в развитии предпринимательства в Кыргызстане за первое полугодие. Будет проведена презентация нового инфопродукта ОАО «ГФ» — рейтинг банков;

— 11.00, Дом правительства — пресс-конференция «О Технических регламентах Таможенного союза/ЕАЭС, вступающих в силу с 12 августа 2017 года»;

— 11.00, «Вечерний Бишкек» — круглый стол о проблемах в горнодобывающей отрасли страны;

— 12.00, АКИpress — пресс-конференция «Жители Кара-Балты о влиянии криминогенной обстановки на общественно-политическую и социальную жизнь в городе»;

— 14.00, Межрайонный суд — заседание по исковому заявлению о признании действий мэрии по уничтожению зеленых насаждений незаконными.

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