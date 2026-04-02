05:07
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Происшествия

В Бишкеке в госсобственность возвращен земельный участок в 0,63 гектара

В Бишкеке в муниципальную собственность возвращен земельный участок площадью 0,63 гектара, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, надзорный орган Октябрьского района в ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства выявил нарушения при предоставлении в пользование муниципального земельного участка мэрией.

Установлено, что при принятии соответствующих решений допущены существенные нарушения требований законодательства.

По результатам принятых мер прокурорского реагирования земельный участок площадью 0,63 гектара, расположенный по улице Ахунбаева в жилом массиве «Кок-Жар», стоимостью 146 миллионов 273 тысячи сомов возвращен в муниципальную собственность.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/368603/
просмотров: 1162
Версия для печати
Популярные новости
Бизнес
6 апреля, понедельник
00:15
5 апреля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 апреля: дожди
19:27
Католики мира празднуют Пасху. Папа Римский призвал всех воюющих сложить оружие
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, органная музыка и европейское кино
18:30
6 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:36
Атака на Иран. США уничтожили в ИРИ два своих транспортных самолета