В Бишкеке в госсобственность возвращен земельный участок в 0,63 гектара

В Бишкеке в муниципальную собственность возвращен земельный участок площадью 0,63 гектара, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, надзорный орган Октябрьского района в ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства выявил нарушения при предоставлении в пользование муниципального земельного участка мэрией.

Установлено, что при принятии соответствующих решений допущены существенные нарушения требований законодательства.

По результатам принятых мер прокурорского реагирования земельный участок площадью 0,63 гектара, расположенный по улице Ахунбаева в жилом массиве «Кок-Жар», стоимостью 146 миллионов 273 тысячи сомов возвращен в муниципальную собственность.