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Общество

Убрать штрафы за отсутствие регистрации по месту жительства предлагает омбудсмен

Существующая система регистрации по месту жительства не позволяет внутренним мигрантам, не имеющим прописки, полностью реализовать свои права. Об этом сказано в спецдокладе акыйкатчи «Доступ к правосудию: основные проблемы».

«Жители новостроек (22–27,9 процента от общего числа бишкекчан) проживают в неблагоприятных и небезопасных условиях. Они не имеют возможности полностью реализовать свои права на достаточное жилье, образование, здравоохранение, доступ к учреждениям культуры. Многие из жителей новостроек являются внутренними мигрантами и испытывают дискриминацию в вопросах доступа к минимальным соцуслугам», — говорится в спецдокладе.

Отмечается, что жители столичной новостройки «Бугу-Эне-Багыш» вообще не обеспечены общественным транспортом, а в новостройке «Мурас-Ордо» есть только одна маршрутная линия, которая не может покрыть потребности населения.

«Меры, принимаемые госорганами для решения проблем новостроек, остаются недостаточными и бессистемными. Существующие вопросы решаются фрагментарно, а мнение жителей новостроек не учитывается. Это ведет к росту социальной напряженности, протестам и митингам местных жителей», — отметили правозащитники.

В спецдокладе дается рекомендация Жогорку Кенешу исключить административную ответственность за отсутствие регистрации по месту жительства.
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