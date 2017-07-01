Убрать штрафы за отсутствие регистрации по месту жительства предлагает омбудсмен

Существующая система регистрации по месту жительства не позволяет внутренним мигрантам, не имеющим прописки, полностью реализовать свои права. Об этом сказано в спецдокладе акыйкатчи «Доступ к правосудию: основные проблемы».

«Жители новостроек (22–27,9 процента от общего числа бишкекчан) проживают в неблагоприятных и небезопасных условиях. Они не имеют возможности полностью реализовать свои права на достаточное жилье, образование, здравоохранение, доступ к учреждениям культуры. Многие из жителей новостроек являются внутренними мигрантами и испытывают дискриминацию в вопросах доступа к минимальным соцуслугам», — говорится в спецдокладе.

Отмечается, что жители столичной новостройки «Бугу-Эне-Багыш» вообще не обеспечены общественным транспортом, а в новостройке «Мурас-Ордо» есть только одна маршрутная линия, которая не может покрыть потребности населения.

«Меры, принимаемые госорганами для решения проблем новостроек, остаются недостаточными и бессистемными. Существующие вопросы решаются фрагментарно, а мнение жителей новостроек не учитывается. Это ведет к росту социальной напряженности, протестам и митингам местных жителей», — отметили правозащитники.

В спецдокладе дается рекомендация Жогорку Кенешу исключить административную ответственность за отсутствие регистрации по месту жительства.