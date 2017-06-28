В ГРС открестились от компании-посредника по изготовлению паспортов

Государственная регистрационная служба (ГРС) при правительстве КР не имеет никакого отношения к посредническим услугам по изготовлению паспортов, которые неофициально рекламируют в социальных сетях. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ведомства.

Они пояснили, что в ГРС функционирует свой Центр мобильных групп, который оказывает выездные услуги по оформлению документов на паспорт в городах Бишкеке и Оше.

Стоимость услуги составляет 1 тысячу 200 сомов за один выезд (без учета государственной пошлины за паспорт, фото и банковских услуг, расходов на бланки).

Центр мобильных групп оказывает на бесплатной основе услуги по выездному документированию ветеранам ВОВ, инвалидам I группы, лицам, проживающим в домах для престарелых, а также сиротам и воспитанникам детских домов.