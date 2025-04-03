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Власть

Ставят заоблачные цены. Спикер призвал отрегулировать стоимость услуг в Бишкеке

В Кыргызстане, в частности в столице, стоимость услуг очень подорожала. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил спикер Нурланбек Тургунбек уулу и попросил принять меры Службу антимонопольного регулирования.

Торага заметил, что стоимость услуг в кафе-ресторанах, парикмахерских, такси и в других местах невероятно высокие.

«Вы должны провести мониторинг. Есть случаи, когда цены у нас намного выше, чем в Стамбуле, Москве. Нужно ограничить цены и привести их в соответствие с реалиями. А то устанавливают заоблачные цены», — сказал Нурланбек Тургунбек уулу.

Председатель Службы антимонопольного регулирования Женалы Орозбаев ответил, что соответствующее поручение уже специалистам дал и отчитается по результату работы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324773/
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