В Кыргызстане с начала года объем услуг демонстрирует рост и составил 870,5 миллиарда сомов. Это на 10,1 процента больше, чем за аналогичный период 2024 года. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

Объем услуг населению составил 442,6 миллиарда сомов. Традиционно лидерами остаются Бишкек и Чуйская область. При этом рост зафиксирован во всех регионах республики.

Самый высокий показатель зафиксирован в Чуйском регионе — 135,1 процента к уровню прошлого года. Самый низкий рост в столице — 104,4 процента,

Наименьший объем услуг отмечен в Нарынской области, но рост в регионе увеличился на 15 процентов.