Общество

В Республиканском центре сертификации в строительстве запущены онлайн-услуги

20 августа в Республиканском центре сертификации в строительстве при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики состоялся официальный запуск автоматизированной системы предоставления услуг.

Благодаря новой системе граждане и организации могут подавать заявления и необходимые документы онлайн через сайт rcss.bb.kg, без необходимости личного посещения центра, а также получать электронные протоколы испытаний.

Это позволит существенно сэкономить время, упростит процесс получения услуг и обеспечит оперативную обработку обращений специалистами.

Внедрение системы стало важным шагом в цифровизации строительной отрасли и направлено на повышение прозрачности, эффективности и качества предоставляемых услуг.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340458/
просмотров: 111
