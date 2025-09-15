11:23
Экспортный потенциал представил Кыргызстан на ярмарке услуг CIFTIS-2025 (Китай)

На Китайской международной ярмарке торговли услугами (CIFTIS-2025), которая проходит в парке «Шоуган» на западе Пекина, особый интерес вызвал стенд Кыргызстана. Мероприятие впервые проводится на этой площадке, являющейся объектом промышленного наследия площадью 3 квадратных километра и местом проведения зимних Олимпийских игр 2022 года в столице страны.

Эксперт центра «Кыргыз Экспорт» при Министерстве экономики и коммерции Бермет Курманбаева отметила, что цель — представить экспортный потенциал, туристический сектор и достижения в сфере высоких технологий республики. Она подчеркнула, что CIFTIS служит отличной платформой для развития торгово-экономических отношений между КР и КНР, выразив надежду на нахождение надежных китайских партнеров для дальнейшего сотрудничества.

Ярмарка «Использование интеллектуальных технологий для расширения возможностей торговли услугами» акцентирует внимание на инновациях, что находит отклик на международном уровне, отметили организаторы.

Заместитель директора Парка высоких технологий Чубак Темиров добавил, что выставка открывает новые возможности для кыргызстанских технологических компаний по выходу на китайский рынок, поиску локальных партнеров и продаже услуг, а также позволяет китайским IT-компаниям узнать о развитии высоких технологий в Кыргызстане и рассмотреть открытие филиалов в стране.

Напомним, согласно официальным данным, в первом полугодии 2025-го объем двусторонней торговли между Китаем и КР составил $14,25 миллиарда. Это на 53,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. КНР остается крупнейшим торговым партнером Кыргызстана: экспорт из Китая в нашу республику достиг $10,36 миллиарда с ростом 13,1 процента, а импорт из КР в КНР — $3,89 миллиарда, увеличившись в 37 раз в годовом выражении.

В этом году в ярмарке участвуют 85 государств и международных организаций, а также около 2 тысяч компаний, включая примерно 500 из списка Fortune Global 500 и ведущих отраслевых предприятий.  
