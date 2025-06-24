Сектор услуг остается доминирующим в структуре экономики Кыргызстана. Такие выводы содержатся в отчете Национального банка.

По данным регулятора, доля сектора услуг в 2024 году составила 52,1 процента, тем самым обеспечив весомый вклад в экономический рост. Уточняется, что за счет активной торговли он вырос на 9,3 процента.

Объем оптовой и розничной торговли вырос на 16,3 процента, его доля в структуре ВВП увеличилась с 16,6 процента до 17,6 процента.

По итогам прошлого года сфера строительства также демонстрировала хорошие показатели — объем производства возрос на 18 процентов, при этом его доля в структуре ВВП увеличилась с 7,3 процента до 8,3 процента.