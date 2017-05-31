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Общество

Фильм кыргызского режиссера признан лучшей короткометражкой

Фильм Аманбека Ажымата на Международном фестивале документальных фильмов «Хронограф», прошедшем 25–31 мая в Кишиневе, признан лучшей короткометражкой. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов КР.

По их данным, «Физрук, золото, река» получил приз как «Лучший короткометражный документальный фильм».

В составе основного жюри работал и председатель Союза кинематографистов Кыргызстана режиссер Таалайбек Кулмендеев.

Фильм повествует об учителе физкультуры, который должен выплачивать за кредит на покупку дома $140 в месяц, а его зарплата — $100. Чтобы денег хватало, после школы он идет к реке Нарын на поиски золота.
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