Кто заузил улицу Рыскулова?

В редакцию ИА «24.kg» обратился читатель, который сообщил о том, что «на пересечении улиц Уметалиева и Пушкина жители многоэтажного дома огородили улицу своим металлическим забором». Читатель хотел узнать, насколько это правомерно.

По словам читателя, в связи с ремонтом дорог возле жилого квадрата, ограниченного улицами Турусбекова, Уметалиева, Жибек Жолу и проспектом Чуй, жители близлежащих домов рискуют остаться без подъездных путей к своему жилью.

Мы решили оценить ситуацию на месте. Приехали, видим, что по улице Рыскулова (Пушкина) запросто может пройти человек, но машина — нет, никак не проедет, хотя улица сквозная и выходит на улицу Турусбекова.

Девятиквартирный и одноподъездный дом по Уметалиева, 105 введен в эксплуатацию в 2011 году, огражден высоким забором со всех сторон. По словам одного из жителей дома, на первом цокольном этаже разместились круглосуточно охраняемые помещения рядом находящегося Национального банка КР.

«Все сделано с согласования Бишкекглавархитектуры. Забор вокруг нашего придомового земельного участка (ПЗУ) возвели согласно утвержденному ведомством плану. Также имеется разрешение и наших жильцов, и жителей близлежащих домов об установке ограждения. Согласовано это с хозяйственным управлением и службой безопасности Национального банка», — рассказал житель дома Нарынбек.

По его словам, дом изначально был огражден решеткой, а закрыли железными листами, так как раньше люди, проходящие по Рыскулова, бросали во двор дома мусор, царапали машины и снимали с них фирменные знаки.

«В целях безопасности мы закрылись, но ворота для пожарной машины и карет скорой помощи имеются, ключ от них есть у каждого жителя дома.

Вы же поймите: вот черта, за которую мы не вышли, вот теплоцентраль, и к ней доступ открыт, видите люки… Ничего не нарушено», — показывает Нарынбек.

По его словам, проехать по улице стало невозможно вовсе не из-за их забора, а потому, что частные дома с другой стороны Рыскулова расширили свои границы.

Пройдя по улице, действительно вижу заборы и дома тех, кто остался на своей территории, и тех, кто без зазрения совести соорудил пристройки к домам и перенес ограждения, самовольно сузив проезжую часть улицы настолько, что она стала лишь пешеходной.

Как заверил начальник управления землепользования и строительства мэрии города Бишкека Иманкул улуу Талант, специалисты должны исследовать место, и после этого смогут принять решение.

«Мы сотрудничаем с управлением капстроительства столичного муниципалитета, и у нас есть оперативный штаб по дорогам. В проекте указано, где и сколько метров занимают тротуар или дорога, где расположены ирригационные и коммуникационные сети, где зеленые насаждения…

С начала года и по сегодняшний день под снос попадают около 2,5 тысячи объектов, это павильоны, контейнеры, легкие конструкции и капитальные дома… Нужно изучить место и выяснить, кто и как получил документы, кто и где захватил муниципальное…», — заверил корреспондента ИА «24.kg» чиновник.

По словам Иманкул улуу Таланта, в самое ближайшее время специалисты прибудут на место для изучения ситуации и документов. Надеемся, что они действительно разберутся, кто преступил закон.