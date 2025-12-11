12:44
Общество

Нарын: возобновлено движение по перевалу Туз-Бел

На участке автомобильной дороги Бишкек – Нарын – Торугарт на 506-508-м километрах (перевал Туз-Бел) снято ограничение, движение возобновлено. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

По ее данным, в настоящее время дорожно-эксплуатационное предприятие (ДЭП) № 957 продолжает работы по очистке дороги от снежных заносов, расширению проезжей части и обработке дорожного полотна инертными материалами.

Отметим, что накануне, 10 декабря 2025 года, на перевале Туз-Бел из-за сильной снежной пурги, во время которой видимость практически отсутствовала, временно было введено ограничение для всех видов транспорта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354227/
просмотров: 226
