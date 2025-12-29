12:42
Общество

Проект «Тулпар». За год в Бишкеке выдали более 20 тысяч льготных карт

За 2025 год в Бишкеке пользователи общественного транспорта приобрели 34 тысячи 560 школьных карт «Тулпар», 20,6 тысячи льготных карт для пенсионеров и лиц с инвалидностью и 90,5 тысячи стандартных карт. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор по операционной деятельности проекта «Тулпар» Бекжан Акматбеков.

По его словам, всего в автобусах установлено 1 тысяча 445 валидаторов.

«За год установлено 322 новых валидатора. Мы завезли 120 аппаратов новой модели. Ранее такие типы не использовали. Со следующего года постепенно начнем заменять все наши валидаторы на новые модели», — сказал Бекжан Акматбеков.

Он напомнил, что в Бишкеке созданы условия для оплаты проезда в общественном транспорте двумя способами.

«Действует дифференцированный тариф: наличными — 20 сомов, безналичными — 17. Нет запрета на прием наличных средств. Люди продолжают платить таким образом, но данных о том, в каких объемах, у нашей компании нет. Чтобы граждане полностью перешли на безналичный платеж, необходимо пересмотреть тарифную политику. Разница в цене должна быть больше трех сомов. Но тарифы относятся к компетенции мэрии города и городского кенеша», — добавил Бекжан Акматбеков.
