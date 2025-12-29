12:42
Общество

Обладатели карт «Тулпар» смогут оплачивать проезд в транспорте Ташкента

Интеграция проекта по безналичным платежам в общественном транспорте Бишкека «Тулпар» с партнерами из Ташкента (Узбекистан) находится на финальной стадии. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор по операционной деятельности проекта «Тулпар» Бекжан Акматбеков.

По его словам, интеграцию планируют завершить в 2026 году.

«Тогда пользователи карт «Тулпар» смогут оплачивать свои поездки на общественном транспорте в Ташкенте, также как и жители Ташкента будут оплачивать своими картами за проезд в Бишкеке», — сказал Бекжан Акматбеков.

Он добавил, что проект «Тулпар» планирует расширить зону охвата в Кыргызстане.

«Ведем переговоры с несколькими городами. Возможно, если достигнем компромисса, в следующем году начнем реализацию в Балыкчи, Нарыне, Кара-Балте», — отметил Бекжан Акматбеков.
