На перевале Тоо-Ашуу снято ограничение для грузовиков

По состоянию на 9.00 16 декабря на перевале Тоо-Ашуу снято ранее введенное ограничение для грузовых автомашин. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, в настоящее время проводятся работы по очистке дороги и посыпке инертными материалами.

В то же время на перевале Ала-Бель ограничение для большегрузных автомобилей продолжает действовать.

Минтранс призывает водителей заменить шины зимними, иметь при себе необходимый инвентарь и строго соблюдать Правила дорожного движения.