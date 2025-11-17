Сопровождающим детей с инвалидностью в Бишкеке хотят сделать бесплатный проезд

Персональным ассистентам детей с инвалидностью до 18 лет хотят предоставить бесплатный проезд в Бишкеке. Соответствующий проект постановления столичного кенеша вынесен на общественное обсуждение.
В мэрии отмечают, что дети с инвалидностью часто нуждаются в постоянном уходе.
В целях социальной интеграции детей с инвалидностью родители или законные представители сопровождают их в спортивные, творческие, образовательные, медицинские учреждения. Однако персональные ассистенты вынуждены оплачивать проезд из собственных средств, что создает дополнительную финансовую нагрузку на семьи и ограничивает мобильность и доступ детей к необходимым услугам.
В связи с этим персональных ассистентов, сопровождающих детей с инвалидностью до 18 лет, предлагают включить в категорию лиц, имеющих право на бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте.
Это, по мнению чиновников, позволит значительно облегчить их финансовую нагрузку, а также создаст благоприятные условия для детей с инвалидностью, чтобы они могли вести полноценный образ жизни и активно участвовать в экономической, политической и культурной жизни общества.
Принятие проекта постановления БГК потребует дополнительных финансовых затрат.
Сегодня право на бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте предоставляется пенсионерам по возрасту, лицам с ограниченными возможностями здоровья I, II, III групп общего заболевания и трудового увечья, лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства, детям до семи лет, почтальонам ОАО «Кыргыз почтасы» при исполнении ими служебных обязанностей.