Сопровождающим детей с инвалидностью в Бишкеке хотят сделать бесплатный проезд

Персональным ассистентам детей с инвалидностью до 18 лет хотят предоставить бесплатный проезд в Бишкеке. Соответствующий проект постановления столичного кенеша вынесен на общественное обсуждение.

В мэрии отмечают, что дети с инвалидностью часто нуждаются в постоянном уходе.

По состоянию на 15 августа 2025 года в столице зарегистрированы 2 тысячи 202 персональных ассистента, из которых 1 тысяча 442 имеют постоянную регистрацию в городе.

В целях социальной интеграции детей с инвалидностью родители или законные представители сопровождают их в спортивные, творческие, образовательные, медицинские учреждения. Однако персональные ассистенты вынуждены оплачивать проезд из собственных средств, что создает дополнительную финансовую нагрузку на семьи и ограничивает мобильность и доступ детей к необходимым услугам.

Читайте по теме Персональные ассистенты просят президента разрешить им дополнительно работать

В связи с этим персональных ассистентов, сопровождающих детей с инвалидностью до 18 лет, предлагают включить в категорию лиц, имеющих право на бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте.

Это, по мнению чиновников, позволит значительно облегчить их финансовую нагрузку, а также создаст благоприятные условия для детей с инвалидностью, чтобы они могли вести полноценный образ жизни и активно участвовать в экономической, политической и культурной жизни общества.

Принятие проекта постановления БГК потребует дополнительных финансовых затрат.

Согласно расчетам, на эти цели предварительно из средств местного бюджета на 2026-й потребуется 17 миллионов 270,6 тысячи сомов.

Сегодня право на бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте предоставляется пенсионерам по возрасту, лицам с ограниченными возможностями здоровья I, II, III групп общего заболевания и трудового увечья, лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства, детям до семи лет, почтальонам ОАО «Кыргыз почтасы» при исполнении ими служебных обязанностей.